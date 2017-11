Peña Nieto y México frente a la Corte Interamericana

Este jueves 17 de noviembre de 2017, comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana, relativa al caso Selvas Gómez y otras contra México, con lo cual, una vez más, nuestro país se encuentra sometido a un juicio internacional. El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, durante los operativos policiacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, justo cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.

En el caso, se alega que la detención de las 11 mujeres fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos, aunado a que no contaron al rendir su declaración con información mínima, ni con una defensa técnica. De igual manera, se acusa al Estado mexicano de que las mujeres fueron objeto de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, incluso la violación de siete de ellas.

El entonces gobernador del Estado de México (hoy presidente de los Estados Unidos Mexicanos), en reiteradas ocasiones manifestó que él volvería actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden social. Recordemos que los hechos se remontan a los disturbios de San Salvador Atenco en el año 2006, en donde se suscitaron enfrentamientos violentos entre la Policía Federal Preventiva, la Agencia de Seguridad Estatal, la Policía Municipal y los habitantes y vendedores del poblado, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y adherentes de la Otra Campaña del EZLN.

Ante el Tribunal Internacional se cuestiona la existencia de responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión, en los cuales se apunta directamente a Peña Nieto.

Han pasado más de 10 años de ocurridos los hechos, pero en nuestro país no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las 11 mujeres, ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto. México nunca aportó en su momento a la Comisión Interamericana, información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.

Hoy el caso está en manos de un tribunal internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano permanente y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por siete jueces independientes, que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. El caso fue llevado por la Comisión Interamericana, quien tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en nuestra región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

El caso sin lugar a duda ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre lo acontecido en aquellos sucesos, incluyendo las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento, en las que nuestro actual presidente tiene alto grado de intervención.

Cabe aclarar que la Corte Interamericana no juzga directamente a una persona en lo particular, sino al Estado en su conjunto, por lo que no existirá en la sentencia, una condena a persona particularmente considerada, pero sí será base para esclarecer quiénes fueron los responsables.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

bmendozal@derecho.unam.mx

Comentarios