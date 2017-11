Perspectiva adolescente: Introducción a la filosofía del personaje

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.” (1 Corintios 13:4-8).

Por: Naomi Arelí Villafuerte Martínez

-Intentar catalogar los conceptos de amor en una sola definición es una completa aberración. El amor resulta sumamente complejo, pues su significado contiene distintas variaciones, dependiendo de los factores. El sentimiento ha sido estudiado filosóficamente desde que Aristóteles afirmó que el amor es el sentimiento más grande que tiene el ser humano y que nada se puede comparar con el placer de sentirlo.

Por otro lado, Platón difería y reclamaba al amor de poseer al ser humano por sus faltas y no por su voluntad, pues un círculo vicioso se formaba, deseando lo que no se tiene, aburrirse cuando se tiene, y al desecharlo, necesitarlo otra vez.

Otros coinciden en que el amor es una simple construcción social en la que el individuo se ve en la necesidad inconsciente de amar. La misma forma de vida rauda lo hace querer “disfrutar” los momentos que más pueda, aunque realmente no llega a hacerlo.

Spinoza tenía la idea de que el hombre ama porque le causa alegría, pero susodicha viene de un estímulo exterior que lo hace querer más del otro que de uno mismo. De esta manera, el deseo y la pasión con la que ejercemos el derecho de amar sigue siendo un estímulo social.

En tiempos postmodernos, el amor es considerado como un sencillo acto de validación con el otro. Según Eva Illouz, los estereotipos con los que hemos crecido son realmente la idea que nos hacemos del amor, haciéndole un concepto meramente de imagen y aceptación para con los demás, en el que olvidamos al amor propio y sólo aceptamos el de los demás a forma de condición.

Para bien o para mal, las conclusiones sobre este enardecedor diálogo entre la sociedad cambian continuamente como la sociedad misma. La sociedad ha llevado a las sociedades a entenderse y conocerse de forma distinta. El capitalismo nos ha vuelto vulnerables y la psique se expone. Así nos terminamos refiriendo al amor como un atractivo sexual, alejando del panorama el compromiso.

Realmente no se tiene una respuesta clara. Depende con la idea que nos hayan remarcado en la infancia. Lo que es cierto es que en general, las personas se enamoran del concepto del amor, es decir, de la idea que les han implantado sobre lo que debería ser el amor, cuando el enamoramiento no es más que un conjunto de químicos segregados por nuestro cerebro, los cuales nos hacen actuar y sentir que amamos una idea sobre una persona.

Al final, cada quien se queda con su imagen del amor. Psicología, filosofía e historia seguirán dándonos distintas definiciones, mientras que el humano seguirá tomando cualesquiera le convenga.-

-Atenea… sólo te pregunté qué era el amor, no necesitaba que me recitaras una Biblia.- Ella se sonrojó. –Aun así, coincido. El amor hoy se ha vuelto un producto de consumo que calma la sed de emociones y entretiene al público. Alrededor del amor ha surgido toda una industria y un estilo de vida. Se ha formado una relación basada en la búsqueda de seguridad en el otro, dependencia, ausencia de libertad, celos y rutina.

-¿Lista para tu cita? –Atenea me extendió el vestido que Pandora había preparado para mí. –Lista. –Asentí muy segura de mí. –Sam no sabrá lo que lo golpeó. –Atenea río, lo cual me extrañó. –No olvides tu as bajo la manga. -Tomé el libro que me acercaba. El arte de la guerra, leí.

Al llegar a casa me agarré el cabello con una diadema y me senté frente al computador a escribir.

Esta es mi perspectiva adolescente, ¿cuál es la tuya? Escríbeme al correo naomi.villaf@gmail.com, donde gustosa te leeré.

