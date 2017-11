Turbia, la elección de dirigente de la CNOP: Jonathan Castillo

Infoecos/Tecomán

El líder de los comerciantes ambulantes del andador López Mateos, Jonathan Castillo Téllez, aseguró que faltó tacto político para llevar a cabo el proceso de elección de la nueva dirigencia de la CNOP.

“No es el único municipio donde hay molestias e inconformidad; es una tarea difícil para el diputado federal Enrique Rojas y, a lo mejor, desde mi punto de vista, no está haciendo las cosas como deberían de hacer, ya que se está ocasionando mucha molestia dentro del sector en general, y no es culpa de las personas que ahorita están encabezando este sector”, afirmó.

Castillo Téllez dijo que “todos los que participamos en la política tenemos la intención de figurar o de ostentar cargos políticos, esos son los principales sueños de un militante de un partido y que trabaja arduamente para poderlo conseguir, y sí ha habido rezagos en el interior del PRI para poderles dar cargos a los comerciantes; yo trabajé arduamente para poder lograr ese objetivo, que es de servir en la CNOP, no solamente a los comerciantes, sino a todos los agremiados, que es -aspecto- muy amplio”, señaló.

El líder de los comerciantes ambulantes reconoció que no se puede dejar a un lado “que el amigo Armando Reyna también ha sido una persona que ha luchado, y que anteriormente también se le había rezagado ante la llegada de otros actores políticos y, dentro de lo que cabe, se ha hecho justicia con Armando Reyna”, aclaró.

“Es importante que no sólo se respaldó a un solo grupo político dentro del sector popular, hay varios grupos políticos, lo de Armando no es una mala decisión, sino todo lo contrario, a lo mejor el método no fue el adecuado para poder elegir, y Armando tiene mucho qué trabajar con las personas que les hirieron sus sentimientos al no haberlos llamado; tiene que haber operación cicatriz”, enfatizó.

Comentarios