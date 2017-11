IAAP ofrece asesoría a quienes no tengan documentos de identidad

Infoecos/Colima

Luego de que se hiciera la denuncia respecto a que muchos de los adultos mayores abandonados deambulan en Quesería y no disponen de documentos de identificación, el coordinador jurídico del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP), Alejandro Velasco Chávez, confirmó que estas personas pueden acudir al DIF Municipal o a esta dependencia para recibir la asesoría y el apoyo que requieran.

“Efectivamente persiste la problemática social de que estas personas no tienen actas de nacimiento o en su defecto no cuentan con la credencial o documentos de identificación, en este caso incluso hay gente que no ha sido debidamente registrada”, reconoció.

Estableció que cuando las personas carecen del acta de nacimiento, se puede generar para ellos un registro extemporáneo, como lo maneja el Código Civil del Estado, y se puede, a través del DIF o del IAAP, lograr un acercamiento con la Dirección del Registro Civil para efecto de que emita los lineamientos a seguir.

“Posteriormente se contacta con el Oficial Mayor del Registro Civil del municipio donde nació la persona que no tiene documentos, para cubrir los requisitos necesarios y registrar ese registro extemporáneo”, destacó.

Aclaró que en algunas ocasiones, para concretar esto se requiere un proceso judicial, lo cual se podría evitar si se cuenta con al menos un documento que acredite la identidad de la persona en cuestión, incluso si fuera la Fe de Bautismo.

Indicó que en caso de que la persona de la tercera edad no disponga de ningún documento ni tenga la manera de conseguirlo, entonces se le solicita a un Juez de Lo Familiar la autorización necesaria para realizar el proceso de registro extemporáneo.

Ante la posibilidad de que los adultos mayores abandonados en Quesería que no dispongan de documentos de identificación no hayan nacido en Colima, los invitó a acercarse al IAAP o al DIF de su municipio para que a través de ellos se realice el contacto con la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima y entonces las autoridades entablen comunicación con sus homólogos de otras entidades.

“En el mejor de los casos, mediante los convenios de colaboración existentes, se les podría remitir a estas personas la documentación que requieran, previo pago del arancel respectivo, en el caso de que se quiera evitar el traslado de estas personas fuera de la entidad”, comentó.

Alejandro Velasco ratificó la importancia de que todas las personas cuenten con documentos que acrediten su identidad, y señaló que en el caso de los adultos mayores, esto es requisito para poder acceder a un beneficio o programa social federal, estatal o municipal, porque así lo marcan las reglas de operación.

