Kalib Carrillo trabaja para ganar en las artes marciales

Las artes marciales mixtas es uno de los deportes de combate que en los últimos años ha despuntado con impactantes duelos, pero sobre todo por la disciplina y valores que maneja, por esto y más, la Academia Conade de AMM, llegó a Guadalajara como parte de la búsqueda de talentos deportivos en esta especialidad.

Teniendo como escenario el Polideportivo Code Revolución, se llevaron a cabo las evaluaciones de la cuarta sede del selectivo de la Academia Conade de Artes Marciales Mixtas.

A este inmueble deportivo llegó un pequeño que acumuló casi cuatro horas de viaje para poder mostrar sus habilidades de combate, ya que proveniente de Ciudad Juárez, Chihuahua y acompañado de sus padres, despuntó en los circuitos de pruebas, mismos que son evaluados por expertos de la UFC y la Federación de Artes Marciales Mixtas.

Kalib Carrillo, el mencionado y joven exponente se mostró seguro durante las diversas fases, en las que además participaron aspirantes de entre 12 y 17 años de edad; todos se sorprendieron con el uso de la tecnología de Academia Conade, la cual juega un papel muy importante.

Ángel Carrillo, padre de Kalib, se mostró orgulloso de su hijo y reveló el motivo por el que decidió apoyarlo y hacer el trayecto desde Ciudad Juárez, hasta Guadalajara.

“La razón de venir es que hace tres semanas fue la sede en Chihuahua, se nos pasó y pues cuando supimos que iban a estar en Guadalajara, hicimos el esfuerzo y hoy estamos acá, gracias a sus calificaciones y entusiasmo por el deporte”, comentó el padre de Kalib.

La confianza que Kalib proyecta en sí mismo y a sus padres, es con base en el entusiasmo que le genera su pasión por este deporte, y su padre es consciente de ello: “Tiene dos años practicando artes marciales y trae muchas ganas de estar en este deporte”.“Él estaba en futbol y después en taekwondo, pero después, por varias cuestiones, se me complicó llevarlo a taekwondo, lo seguí llevando a futbol unos meses, pero fue decisión de él entrar a este deporte. Lo que no le gustó es que en taekwondo no usan los puños y acá sí, en uno de los gimnasios a los que lo llevé, era de AMM, ahí fue donde le gustó la rodada”, añadió.

Este deporte, conocido también como MMA (Mixed Martial Arts), es una mezcla de diversas artes marciales clásicas y modernas, misma que se canaliza a la competición deportiva, incluida en las disciplinas de combate, la cual conlleva valores y un mensaje integral.

“Artes marciales es su deporte formal con horarios, donde lleva una disciplina, lleva torneos y más formativo. Fue mi obligación como padre y, aparte de ser buen deportista, es buen estudiante, y eso a nosotros como padres nos exhorta a darles lo que necesitan, y eso nos enorgullece”, concretó Ángel Carrillo.

