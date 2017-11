Los Yes Yes promocionan su CD de 22° aniversario

“Los grupos no ocupan de las disqueras para trascender”, afirman

Infoecos/Colima

Promocionando su más reciente producción discográfica conmemorativa por 22 años de trayectoria, se encuentra el grupo Los Yes Yes, quien aunque se formó en México, radican en Los Ángeles, en donde han consolidado su carrera con 22 años de trayectoria, desde que iniciaron en junio de 1995, siempre en la línea de la cumbia.

Los Yes Yes son un grupo que cuenta en su haber con 34 discos, tres discos de acetato, y los demás ya en disco compacto, con los cuales han logrado darse a conocer gracias a temas como: “Buscando un amor”, “La negrita”, “Sin chamba”, “Chica mariposa” y “Chica bonita”.

Los Yes Yes, de 1990 al 2008 estuvieron realizando presentaciones por Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Jalisco y parte de la República mexicana, aunque ellos han consolidado su imagen en EEUU. Actualmente trabajan de manera independiente, ya que, aseguran, no necesitan de una disquera para consolidar su carrera. Ellos están trabajando desde el formato digital.

Según nos comentó Julián Tapia, vocalista y director del grupo: “Muchos grupos sueñan con tener disquera, pero no ocupan de ellas, ya que estas no los promueven y hasta en ocasiones, los limitan para poder crecer, además de que no los apoyan en nada, sólo en la distribución, la cual tiene que pagar el mismo grupo”, argumentaron.

Actualmente ellos tienen diversos videoclips, entre los que destacan “Perversamente bella” y “Las mil y una noche”; del nuevo disco, harán tres videoclips.

Los Yes Yes promocionan actualmente su disco Las clásicas olvidadas con Los Yes Yes, edición especial del vigesimosegundo aniversario, en donde incluyeron temas como “El listón de tu pelo”, con Carlos Montalvo, exvocalista de Los ángeles azules; “Agua de vida”, con Marco Madrigal, de la Sonora Perla Colombiana, y “Expulsado del paraíso”, del grupo Agua Nueva, y que será a ritmo tropical.

Quienes quieran escuchar un poco más de ellos, pueden buscarlos en Pandora, Spotify y en todas las redes sociales.

Po cierto, además de dedicarse a dar a conocer su música, Julián Tapia, director de Los Yes Yes, también le ha gustado apoyar a los grupos a cobrar regalías, ya que muchos, por falta de conocimientos, ni siquiera saben que sus temas están recibiendo ya regalías porque hay empresas que no cumplen.

Los Yes Yes está integrado actualmente por Julián Tapia, cantante y director del grupo; Jahir Galindo, en los teclados; Óscar Zavala en percusiones; Miguel Días en el güiro, y Joshua Jiménez, en la batería.

Comentarios