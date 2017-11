Camino Real: ¿Y si se ponen como los de la CNTE?

Estamos viviendo los albores de nuevos tiempos en el quehacer político, en los que, por ejemplo, veremos candidaturas independientes en busca de la Presidencia de la República, y habremos de ver en breve la posibilidad de reelección. Esto estaba cocinado por las reformas legales previas, pero hay algo que, de llegar a concretarse como seguramente ocurrirá, sería revolucionario y mucho más beneficioso que los independientes y las reelecciones entre cuyos protagonistas hay muchos deschavetados, faltos de uno o varios tornillos, y no faltan los que padecen una locura feliz que los hace sentirse iluminados, amados y exigidos por el pueblo para ser su guía.

El PRI, en su más reciente Consejo Estatal, aprobó, entre otras cosas, aplicar exámenes a todos los aspirantes a cargos de elección popular -del proceso en marcha-; serán examinados respecto de conocimientos, aptitudes o habilidades para los cargos que pretendan. En entrevista, el dirigente priista, Rogelio Rueda, explicó que se pretende evitar gobiernos desastrosos como el de Yulenny, en la Villa, y el de Lupillo, en Tecomán. Abundó que eso de los exámenes es porque, en ocasiones, los partidos políticos optan por personajes simpáticos y populares para ganar elecciones, pero después resulta que no saben cómo gobernar.

Examinar a los aspirantes a cargos de elección es, en teoría, lo idóneo para evitar que lleguen a posiciones de gobierno auténticos bultos buenos en el rollo con que emboban a los votantes, pero que ya en el cargo nomás sirven para clavarse el dinero del erario.

En efecto, hay muchos y muy lamentables ejemplos de que los partidos políticos, cuando han optado por candidaturas simpáticas y populares (populistas), terminan en desastres. Famosos deportistas y gente del espectáculo han sido candidateados y tenido acceso a la administración pública solo para demostrar que buenos futbolistas, atletas, actores y actrices que refulgen en las marquesinas del espectáculo, no siempre hacen buen papel como funcionarios públicos; todo lo contario. Algunos ni siquiera sabían dónde tenían que presentarse a cobrar, como la corredora Ana Gabriela Guevara.

El tema de los exámenes a los precandidatos priistas impone varias interrogantes: ¿qué hará el PRI cuando en un distrito o en municipio todos los aspirantes a la diputación local o a la alcaldía, resulten destripados en la evaluación? ¿Y si un aspirante saca puros dieces en el examen pero resulta un completo corrupto de siete suelas?¿Qué tal si los aspirantes a la postulación se ponen en un plan pesado, como los de la CNTE, resistiéndose a ser evaluados y queriendo la candidatura sin más ni qué, como si fueran plazas magisteriales de Oaxaca?

Se dan casos.

MESÓN

¿Cómo Vamos?, Colima, les ha puesto las peras a peso a ciertos presidentes municipales, como Yulenny, la villana; Lupillo, el iguanero, e Insúa, el capitalino, porque no llegaron al 60 % en la quinta evaluación de “cumplimiento de compromisos de los presidentes municipales” en el periodo de junio a septiembre de 2017… No dudo que el trío haya salido con ese desfalco, pero no estoy de acuerdo en que una agrupación particular esté calificando a los alcaldes… Tampoco es algo personal contra los integrantes de ¿Cómo Vamos?, Colima… Lo que pasa es que no podemos ni debemos permitirnos una nueva organización fiscalizadora cada que fallen las instancias oficiales… Lo indicado es hacer que funcionen correctamente las contralorías previstas en la ley, como la del Congreso del Estado, y dejarnos de cosas… Si las fiscalizadoras oficiales no funcionan, debemos poner remedio y no cometer el error de encimar otra, porque sería el cuento de nunca acabar… EL ESTACIONAMIENTO vehicular de un centro comercial de la avenida Sevilla viene siendo usado -principalmente en fin de semana- por un grupo cada vez más numeroso de jóvenes trasnochados que se dedican a beber alcohol y meterse quién sabe qué más y hacer ruido espantoso -con lo más idiota en el género musical como es el rap- con los equipos de sonido de sus autos, para martirio del vecindario… ¿Me creería si le digo que, pese a que pasan por el lugar, las patrullas policíacas no hacen nada?… ¡Arrieros somos!

