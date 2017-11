Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

DESTAPE INMINENTE. Es cuestión de días para que se produzca el destape del candidato presidencial del PRI. Al cierre de esta edición prevalece en el ambiente que será el titular de Hacienda, José Antonio Meade, aunque de última hora se mueve de forma agónica Miguel Osorio Chong y se ha pretendido reinsertar en el proceso, con columnas a modo, la “idea” de que “Videgaray puede resucitar y dar la sorpresa”. En lo que concierne al postulante por el tricolor al Gobierno de la Ciudad de México, me informan que de última hora se ha caído José Narro Robles, y al parecer quieren impulsar a Enrique de la Madrid Cordero. El telón de fondo de la disputa interna ocurre en un contexto en el que hay una leve recuperación de la aprobación del presidente Peña Nieto, pues el sismo le favoreció y hoy se puede pasear por los estados afectados, entregando cheques, lo que le abona a su popularidad, aunque es mayor el porcentaje de desaprobación a su gestión un 64 %. Sin embargo, ahí la lleva y tiene el suficiente margen de maniobra para que nadie le dispute la facultad meta constitucional de designar al candidato del PRI. DON AUGUSTO EN COLIMA. Este día estará en Colima don Augusto Gómez Villanueva, un gran agrarista, exsecretario de la Reforma Agraria en el gabinete del presidente Echeverría, exlíder de la CNC, y quien ha hecho de la lucha campesina, la motivación esencial de su vida. Don Augusto fue presidenciable para el periodo 1976-1982 y a punto estuvo de llegar al máximo poder, pues fue el finalista ante José López Portillo. Hoy, en el Museo Regional de Historia, a partir de las 6:45 p.m., don Augusto Gómez Villanueva presentará su libro El Campo que yo conocí. Los comentaristas del texto serán Manuel Godina Velasco, Rogelio Rueda Sánchez y el propio Augusto Gómez Villanueva. El moderador será quien esto escribe. Contaremos con la distinguida presencia del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Para don Augusto, la política es una fuerza transformadora de la vida de la sociedad. Los esperamos. UN PAN FRAGMENTADO. Al forzar y propiciar la salida de Margarita Zavala del PAN, Ricardo Anaya ha fragmentado al partido y escindido al “Frente” ciudadano del cual quiere ser candidato presidencial con el apoyo del PRD y del Movimiento Ciudadano. Sin embargo, se le está haciendo bolas el engrudo, pues ya Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Rafael Moreno Valle, han dicho que no van a aceptar un dedazo o imposición por parte del “joven maravilla”, quien ha secuestrado a su partido para alzarse con la candidatura presidencial, lo que molesta a la base militante. Veremos en qué termina este sainete que favorece al PRI, pues al debilitar a este “Frente”, la contienda será solo de dos. CRIMEN Y MEDIOS. El asesinato del vicepresidente de Televisa Adolfo Lagos en un paraje del Estado de México, con el supuesto fin de robarle una bicicleta y con versiones encontradas y cambiadas a cada momento, que van desde un solitario tirador, hasta que la bala que lo mató salió de su propia escolta, en medio de la más severa crisis financiera de Televisa, la salida de Emilio Azcárraga de la presidencia de esa empresa, y con la curiosa coincidencia de que la víctima estaba siendo mencionado en corruptelas de la FIFA, y en la misma semana, el pasado martes, muere otro empresario argentino, quien se suicidó, también vinculado a escándalos con la FIFA, mueve a sospechosismo. “Las versiones tan diversas no convencen a nadie y los empresarios, y la sociedad exigen al gobierno frenar esta ola galopante de inseguridad y de violencia que ahuyenta las inversiones y destruye la paz social, en una peligrosa coyuntura como lo es el relevo de los mandos del Estado mexicano. La información filtrada a cuenta gotas no convence a nadie. La sociedad está indignada y exige la verdad. Como bien decía el gran literato inglés William Shakespeare: “Algo está podrido en Dinamarca”.

