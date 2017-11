Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

AMLO ESTANCADO. Veo venir una contienda presidencial muy cerrada entre dos: del PRI contra Morena; del abanderado del tricolor, sea quien sea, contra Andrés Manuel López Obrador para hacer un debate entre dos proyectos de nación: la propuesta del PRI y el salto al vacío que propone el mesías tropical, quien ya se ve cansado, con un discurso repetitivo, de las mismas frases, deshilvanadas y con serios problemas para hablar de forma fluida. Es excesivamente lento para hablar y su discurso está lleno de lugares comunes. No obstante, está en su derecho de hacerle la lucha y dice que la tercera es la vencida. En el 2018 el dilema será llegar a Palacio Nacional o irse a su rancho en el sureste. Veremos qué sucede en los comicios del 1 de julio, en la elección misma, no en las encuestas. Lo único que vale es la elección, lo demás es retórica y sólo parte de la ruta. Acierta el presidente Peña Nieto cuando afirma que las elecciones se ganan con votos, no con encuestas. Veremos si funciona la estrategia coincidente de Morena y del PRI de mandar al tercer lugar al PAN, y que la elección solo sea entre dos. Por lo pronto, veo debilitado y arrinconado a Ricardo Anaya, pues las acusaciones de corrupción y enriquecimiento inexplicable y veloz de toda su parentela han desmantelado su “lucha” contra la corrupción que tanto pregonaba en sus spots, con lo que se demuestra la certeza del dicho popular de que “mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes”. Ergo, apenas vamos empezando la contienda presidencial y ya el panismo está en la lona, y los ex presidentes de la República que llegaron por el PAN –Vicente Fox y Felipe Calderón- ahora resulta que simpatizan con el PRI, ante el miedo cerval que les produce el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien les revira y ya anda diciendo que les va a quitar su pensión a los expresidentes, lo que tiene aterrado a Vicente Fox, pues dice que él no ha robado. LECTORES. Algunos amigos, que también son mis lectores me han reprochado que no simpatice con AMLO y me cuestionan el hecho de que yo escriba que creo que no va a ganar. Yo, con todo respeto, los escucho y entiendo sus argumentos y preferencias, pero a la vez contesto que, con toda la subjetividad y objetividad que yo pudiera tener y luego de un frío examen de los pesos y contrapesos del poder, y analizando la personalidad y las propuestas del tabasqueño, la verdad es que no creo que pueda ganar, pues siempre se queda en el “ya merito”, y en los hechos, en momentos decisivos, como que se arruga y comete errores que lo conducen a la derrota. En política un segundo lugar no sirve de nada y considero que le falta una genuina vocación de poder. Esa es la diferencia que media entre el triunfo y la derrota. Sin embargo, agradezco y respeto los diversos puntos de vista de mis lectores, coincidan o no con mis razones y argumentos. GALARDÓN. El gobernador Ignacio Peralta Sánchez fue galardonado por el Colegio de Economistas de la República Mexicana, como un reconocimiento a su labor y sus méritos técnicos en la disciplina de la economía y sus logros en el servicio público tanto a nivel estatal como federal. El decano de la Federación del Colegio de Economistas, Jorge de la Vega Domínguez, en el evento alusivo ponderó la vocación de servicio de Ignacio Peralta. “Conozco a Nacho Peralta y sé que tiene la vocación de servicio y no para servirse”, expresó el expresidente del CEN del PRI y exsecretario de estado. Asimismo, la presidenta del Colegio de Economistas, Soraya Pérez Munguía, ponderó los méritos profesionales del gobernador de Colima, que lo hicieron merecedor de ese galardón. Peralta Sánchez, egresado del ITAM y de una universidad británica, laboró en el Banco de México, fue alcalde de Colima y después, como subsecretario en la SCT, el artífice de la exitosa reforma de telecomunicaciones que logró bajar las tarifas telefónicas. Posteriormente, las urnas le dieron la oportunidad y el honor de servir a Colima desde la gubernatura.

Comentarios