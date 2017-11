Adultos mayores realizan actividades recreativas

Infoecos/Tecomán

Al menos un centenar de personas adultas mayores han formado un grupo que cada semana se reúne para mantener sus articulaciones activas y su mente más jovial mediante el baile y la música.

El representante de este grupo, Marciano Mancilla Ochoa, dijo que se autodenomina Bailando por tu salud y no están impulsados por ninguna institución gubernamental o política.

“Somos simplemente un grupo de personas que queremos cuidar nuestra salud, y cada ocho días lo estamos realizando”.

Los integrantes hacen una cooperación para pagar la música y se reúnen a bailar.

“Es pura amistad, hoy van a traer comida para ellos mismos, y una de las reglas es que aquí no hay alcohol ni nada de eso”.

La salud de todos es el único objetivo firme de este proyecto que surgió entre amigos y que ahora suma cada semana mínimo a 70 gentes.

“Es una diversión sana, el cuerpo se mueve, son gentes grandes que tienen su edad, socializan, a veces viudas, a veces parejas, pero todos son gente grande”.

Dijo que además de distraerse un rato, los bailarines mueven sus articulaciones y, en lo mental, están a gusto, al menos por un rato de tres horas que pasan de ocho a 11 de la noche.

“En síntesis, están activos, contentos y logran olvidarse de los problemas”.

Mancilla Ochoa abrió las puertas de este proyecto a la sociedad en general.

“No es únicamente para gente mayor, nosotros lo hacemos para todo mundo; efectivamente llega mucha gente adulta pero no es solamente para ellos, se trata de que se muevan para estar activos, de su articulaciones y de su mente”.

Actualmente el grupo se reúne los días martes de ocho a 11 de la noche en las instalaciones del club de leones de Tecomán.

“Invitarlos a que vengan, y advertir que aquí no hay alcohol ni nada, todo es gratis, es decir no hay inscripciones ni nada, solo la cooperación para el pago de la música. Aquí el club no nos cobra nada, ni mantenimiento, ni luz, el club hace una obra social, tiene esa necesidad de hacer obras, y nosotros estamos aquí”.

Comentarios