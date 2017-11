¿Una guerra en México?… La violencia en aumento

Con base en los Convenios de Ginebra de 1949, en el sentido de su artículo 3 y en el artículo 1 del Protocolo adicional II, en el Derecho internacional de los derechos humanos, se hace una distinción entre un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional. De esta forma, en los conflictos armados internacionales, se enfrentan dos o más Estados y, en los conflictos armados no internacionales, se confrontan fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o bien, entre grupos no gubernamentales únicamente.

Para hacer una distinción entre un conflicto armado no internacional y las formas menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios interiores, los motines o los actos de bandidaje, la situación dentro del Estado debe alcanzar cierto umbral de enfrentamiento. Así, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad, como por ejemplo, cuando las confrontaciones son de índole colectiva o cuando el Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar de recurrir únicamente a las fuerzas de policía. Otra característica ejemplificativa, se muestra cuando los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto deben ser considerados partes en el mismo, en el sentido de que disponen de fuerzas armadas organizadas, lo cual se traduce que están sometidas a una cierta estructura de mando y tienen la capacidad de mantener operaciones militares.

Dadas estas características, sin duda México actualiza al día de hoy (y desde hace varios años) lo que dispone el Derecho internacional para un conflicto armado no internacional. Así, apenas el pasado 20 de noviembre, el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur nos hace recordar la tensión, el miedo y la incertidumbre con la que se vive en muchos lugares de nuestro país.

El número de homicidios en 2016, fue considerablemente mayor que en 2015, con un incremento 15.4%, lo que se traduce en 3 mil 200 cadáveres más en solo un año. En el año 2017, la cifra va en aumento, en lugares como La Paz o Cabos, la escalada de homicidios parece no frenar. Se pronostica que para el término del sexenio de Enrique Peña Nieto, habrá alrededor de 117 muertos por homicidios violentos en nuestro país.

Al igual que en Baja California Sur en el que se ha cuadruplicado los casos de homicidios, en Colima el incremento de la violencia fue espectacular, ya que los homicidios se triplicaron en un año, con lo cual, su tasa es una de las mayores del país (82 por cada cien mil habitantes). De igual forma la violencia continúa en Tamaulipas y se volvió hacer presente en Sinaloa, Chihuahua y Durango. En la Ciudad de México, con episodios como el de Tláhuac, muestran la realidad violenta que padecemos día a día.

Ante esta situación, y sin perjuicio de los procesos democráticos que deban seguirse, consideramos necesario en México la adopción de una estrategia holística que incorpore medidas de enjuiciamiento, búsqueda de la verdad y reparación del daño a las víctimas. De esta manera, en las estrategias a implementar, se deberá necesariamente reconocer la insuficiencia de cada una de estas medidas por separado y la imperiosa necesidad de interrelacionarlas para que puedan reforzarse mutuamente, de forma que puedan, solo en conjunto, subsanar adecuadamente las secuelas de los abusos provocados por la violencia.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

