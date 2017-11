Arte Total: Modigliani, escultura, retratos y óleos de desnudos

¡Las buenas exposiciones se agradecen! Cuando las investigaciones derivan en la localización de las pinturas que conforman un importante cuerpo de obra en diferentes soportes y formatos, se demuestra que el artista abrió nuevos caminos y se comprueba que continúa siendo hoy una referencia para las nuevas generaciones de artistas de todo el mundo, dejan un excelente sabor de boca y se agradece al curador su tiempo de investigación y propuesta novedosa.

Es fundamental si se encuentran obras inéditas y ofrecen, por lo tanto, una oportunidad sin precedentes para que visitantes e investigadores exploren en profundidad la génesis creativa del artista.

Los amantes del artista Amadeo Modigliani (Livorno, Italia, 12 de julio de 1884-París; Francia, 24 de enero de 1920), quien fue un pintor y escultor italiano, tienen desde esta semana una cita ineludible en la Galería Tate Modern de Londres, que expone en una gran retrospectiva desde sus memorables desnudos hasta una recreación de su estudio en realidad virtual, una gran aportación.

“Modigliani”, presentada a la prensa, recorre en 11 salas la trayectoria del pintor y escultor, desde sus inicios en Livorno hasta su madurez y muerte prematura en París, enfermo y alcoholizado, con solo 35 años, y en la más absoluta miseria.

Artista bohemio, elegante y de gran atractivo físico, tuvo entre las mujeres el éxito que le faltó como artista en vida y que le llegaría muchos años después de su muerte en el hospital de la Caridad de París, un 24 de enero de 1920.

Con más de cien obras, muchas de ellas jamás vistas antes en el Reino Unido, esta muestra pretende “reevaluar una figura que nos es familiar”, un artista “que rompe esquemas, que movió las fronteras del arte de su época”, según una de las comisarias, Nancy Ireson.

La obra de Modigliani es profusa en pinturas y dibujos, si bien de 1909 a 1914 se dedicó principalmente a la escultura, años después había dejado la escultura en piedra porque era incompatible con su estado físico.

Una de sus facetas menos conocida, en parte por su brevedad, es la escultura, a la que accedió inspirado por el rumano Constantin Brancusi, y una colección de sus bellas y estilizadas cabezas talladas en piedra puede verse en la exposición londinense. Procedente de préstamos de todo el mundo, la Tate exhibe también un grupo de nueve esculturas que ilustran esa otra pasión del autor por trabajar la piedra.

Diagnosticado con tuberculosis de joven, los polvos de los materiales escultóricos agravaban su dolencia, por lo que pronto dejó esa labor y regresó a la pintura, donde desarrolló su singular estilo de rostros finos y ojos almendrados.

La pintura de Amadeo Modigliani fue muy personal y esquemática, influenciada por la práctica de la escultura y el arte africano, no tuvo demasiados adeptos en las dos primeras décadas del siglo XX.

Como dice Ireson, además de ser una exploración estilística, estos desnudos lánguidos y atrevidos son un reflejo de la escena en el París de principios del siglo XX, donde las mujeres “empezaban a ser más independientes”, y una modelo podía cobrar cinco francos la hora por posar para un artista, el doble que una trabajadora de una fábrica.

“Rubia desnuda” de 1917 o “Desnudo sentado en un diván (La bella mujer romana)” de 1916, ambos en colecciones privadas, son algunos de los óleos que demuestran “la modernización del desnudo” que se atribuye a Modigliani, según apunta la Tate. Estos desnudos que le fueron censurados cumplen cien años de ese acto de censura.

Muchos de estos desnudos protagonizaron la única exposición en solitario que el artista italiano de origen judío hizo en vida, en 1917 en la galería Berthe Weill de París, que fue clausurada por un policía que consideró indecente que se mostrara vello púbico. Cien años más tarde, su “Desnudo acostado” (1917-1918) acabaría encarnando uno de los hitos de la sala de subastas Christie’s, cuyo martillo selló la venta por 158 millones de euros en 2015.

El pintor volvió a ser noticia después de que un multimillonario chino adquiriese una de sus últimas obras –“Desnudo acostado”–. El flamante propietario, Liu Yiqian, es un exponente del interés de los nuevos ricos chinos en recurrir al arte como inversión y como demostración de estatus social. Sin apenas estudios, Liu ayudó a sus padres a vender bolsos por las calles y condujo un taxi para incrementar las ganancias hasta que descubrió la compra de acciones en la bolsa de Shanghái como la forma más rápida de hacer dinero. Y lo consiguió. En la actualidad, es dueño de dos museos que visitan anualmente cientos de miles de personas, donde cuelgan, entre otras muchas, obras de Picasso y Van Gogh, adquiridas el pasado año.

La vida de Liu Yiqian dista mucho de la que vivió Modigliani en París, un artista al que el prestigio y la fama le llegaron cuando la miseria, la bebida y el hachís habían puesto fin a una trayectoria casi épica que le valió ser bautizado por algunos como el último bohemio.

La suya fue una carrera artística en la que no se casó con nadie, creía bastarle su calidad y siempre defendió un estilo singular y único que no encajaba con determinados círculos de vanguardia. Los críticos no le prestaron atención hasta que meses antes de su muerte se supo de su enfermedad.

Si la vida amorosa de Modi había sido intensa e incluso conflictiva por los celos de algún marido, Modigliani fue en los últimos años protagonista de una historia de amor que terminó en tragedia y que conmovió a todo París. La historia comenzó cuando Modigliani dedicó muchas obras a su última compañera y madre de su hija, la pintora Jeanne Hébuterne, a quien conoció a los 33 años (ella tenía 19), a la que permaneció unido hasta su muerte.

Hija de una familia acomodada, Jeanne se encontró con la negativa de sus padres a aceptar una relación con un artista judío, de fama dudosa. La joven se traslada a vivir con el pintor y rompe con su familia. Pronto tienen una hija a la que no pueden mantener. Por recomendación de su agente, la pareja se traslada a la Costa Azul donde ven más posibilidades de conseguir compradores. A falta de modelos profesionales, pintó a los lugareños de Niza, pero sobre todo a Jeanne. Aparece retratada como muchas mujeres, desde la figura casi infantil con el pelo recogido hasta la seguridad de la mujer embarazada.

En otra sala, se explora el año que Modigliani pasó en la Riviera francesa, de abril de 1918 a mayo de 1919, durante la Primera Guerra Mundial, acompañado de su pareja Jeanne. Enfermo de tuberculosis, adicto a las juergas y mujeriego como el que más, a Modigliani le duró esa vida sana apenas un año.

Fue el tiempo que pasó fuera de París, durante la etapa más cruenta de la Primera Guerra Mundial. Al sur de Francia su trazo se volvió más suave y los colores mediterráneos inundaron su paleta. Pero las cosas tampoco van demasiado bien y regresan a París. Modigliani empeora y también sus dificultades económicas.

De regreso a París, ambos compartieron un estudio. La muestra de la Tate Modern, clásica en su concepción, incluye un elemento innovador y poco visto hasta ahora en los museos de arte en Londres, pues es posible “entrar” en el último estudio del pintor en París, hasta la muerte del artista a los 35 años, en una experiencia de realidad virtual.

Con unos binoculares especiales, el visitante, sentado en una silla, puede experimentar en tres dimensiones durante unos minutos lo que hubiera sido vivir y trabajar en el estudio de Modigliani, un espacio pequeño, con goteras y pocas comodidades, pero con una diáfana luz natural. En el “Ochre Atelier” pintó su último autorretrato en 1919, que le proyecta como un artista seguro, paleta en mano, pese a su mal estado de salud en la época y su precariedad vital.

Aunque se codeó con creadores de vanguardia como Cézanne o Picasso, Amadeo Modigliani siguió siempre su propio camino, pegado al arte figurativo, que le convirtió en uno de los artistas más destacados del siglo pasado.

Jeanne vuelve a estar embarazada. Sumidos en la miseria Modigliani muere y es enterrado con un gran cortejo fúnebre al que asistieron los grandes artistas por las calles de París. Jeanne, embarazada de ocho meses, es llevada por una amiga a casa de su familia donde esa misma noche se arroja por la ventana y muere. Su primera hija es adoptada por una hermana del pintor.

Eso sí, Modigliani nunca perdió su estilo propio, tan reconocible que cualquiera a simple vista puede identificar sus obras. Hecho de figuras esquemáticas, los colores cálidos, el dibujo remarcado, los retratos, los desnudos o los ojos achinados. Con toda su obra, dividida en los diferentes momentos de su vida creativa, el museo londinense ha conseguido aglutinar para la ocasión 12 de esos desnudos en los que la sensualidad de las modelos que buscan el contacto visual con quien las mira, sugiere los cambios en ciernes en la vida de unas mujeres progresivamente más independientes.

La retrospectiva arranca y concluye con sendos autorretratos de Modigliani. En el primero, se pinta a sí mismo como un pierrot entre romántico y melancólico, un joven que está entonces perfilando su propia identidad. El segundo, ejecutado un año antes de su muerte en 1920, muestra al autor paleta en mano, confiado y seguro de sí mismo y de su arte. Es el Amadeo Modigliani ante el que se ha rendido la posteridad. La exposición estará abierta al público desde este pasado miércoles 23 de noviembre al 2 de abril de 2018.

