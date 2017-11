Designan árbitros para la vuelta de los Cuartos de Final

El sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, Jorge Antonio Pérez Durán será el encargado de la vuelta Tigres vs León, con marcador global de 1-1. Será acompañados por Miguel Hernández y Michel Morales en las bandas y de Fernando Hernández como cuarto árbitro.

Para las 21:00 horas en el Estadio Morelos, cuando Morelia y Toluca se enfrenten con global de 2-1 a favor de los mexiquenses, Oscar Macías fue el árbitro designado y estará junto a Marvin Torrentera y José Martínez. Miguel Ángel Chacón será el cuarto central.

En los encuentros del domingo de la Liguilla Apertura 2017, el primer choque de la tarde, Rayados vs Atlas con global de 2-1 a favor de los regiomontanos, Jorge Isaac Rojas estará en el BBVA a las 18:00 horas junto a Marcos Quintero y Christian Espinosa. Adonai Escobedo será el cuarto árbitro.

En el Clásico Joven con empate 0-0 en el global entre América y Cruz Azul, en el Estadio Azteca será la vuelta a las 20:00 horas y Fernando Guerrero será quien lleve las acciones del encuentro. “El Cantante” será acompañado por José Luis Camargo y José Santana.

