Inician actividades por Día Mundial contra el Sida

Como conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH, el Ayuntamiento de Tecomán, junto con titulares de instituciones de Salud y apoyo social municipal y estatal, arrancó las actividades de concientización de este virus.

El arranque estuvo a cargo del oficial mayor del Ayuntamiento, Miguel Ángel Luna Sánchez, junto con María Eugenia Figueroa Santana, coordinadora estatal del Programa VIH Sida y Otras Enfermedades de Transmisión Sexual; Joselyn Rodríguez Cobián, representante de la Jurisdicción Sanitaria no.2; Lilia Margarita Murguía Zúñiga, presidenta del Patronato del Sida; Alfredo Arias López, director del DIF Municipal, y José de Jesús Enciso Pérez, director de Servicios Médicos Municipales.

Durante el evento, Luna Sánchez reconoció y agradeció, a nombre del ayuntamiento, a la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado por el esfuerzo en la realización de las acciones de prevención en el municipio en el tema de Salud y ahora con la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“Nos queda claro que el VIH, al igual que el cáncer, son enfermedades que cuando son detectadas a tiempo, existe esperanza de vida”.

María Eugenia Figueroa Santana indicó que el objetivo de estas jornadas de actividades que van encaminadas a la prevención y detección del VIH es la detección a tiempo.

“Si te detectas a tiempo, hay oportunidad de hacer algo y ese espacio es con relación a que si yo soy portador, entonces estoy a tiempo de que me den un medicamento, que me puede ayudar a controlar el padecimiento que no tiene cura, y obtener más tiempo de vida”.

Comentó que una de las actividades a realizar es la detectar oportunamente la enfermedad y con la campaña ‘Hazte la prueba y haz la diferencia’, se busca hacerlo posible mediante la realización de pruebas en los módulos que estarán instalados en áreas públicas.

“Una detección oportuna nos permite que la persona viva hasta los 75 años de edad, porque las personas no mueren de VIH, mueren del Sida, y el VIH es posible detectarlo a tiempo”.

Invitó a la población a que se acerque a hacerse la prueba de detección, que es totalmente gratuita y “no se ocupan condiciones especiales, lo que significa que pueden venir con algún tipo de alimento en el cuerpo, además de que se estarán repartiendo condones masculinos y femeninos y se dará información sobre su uso”.

Por su parte, Lilia Margarita Murguía Zúñiga hizo la invitación para que el 1 de diciembre se sumen a la Marcha de la Lucha contra el VIH, porque ese es el día de la lucha a nivel mundial, que dará inicio a partir de las 4:30 en el parque Insurgentes.

