Sociedad del conocimiento: El culto guadalupano

Hablar de este fervor mexicano no es fácil, máxime por estas fechas. Para algunos es un relato, para otros, un mito, una leyenda; para muchos mexicanos es un acto de fe. Nos inclinamos sobre esta última. Es un milagro que todavía seamos una nación, con su propia historia y con los milagros de cómo cada mexicano tiene que hacer circo y malabares a diario para sobrevivir.

El culto guadalupano es el de mayor notoriedad en nuestro país; ha estado ligado al desarrollo de nuestro pueblo, siendo la imagen el estandarte principal del padre de la patria, sin embargo, la narración como tal está llena de lagunas, empezando por quienes se citan como personajes principales del relato en 1531, es decir, el Obispo Juan de Zumárraga y Juan Diego.

Zumárraga es uno de los actores centrales de esta historia, sin embargo nos dicen los estudiosos que en ninguno de sus muchos escritos hay una sola alusión a la aparición, sino todo lo contrario, escribió que no eran necesarios más milagros, pues ya eran suficientes los que estaban en la biblia.

Además la propia orden de Fray Zumárraga años después desautorizaba la devoción a la virgen del santuario del Tepeyac por idolatría, ya que en ese mismo sitio los indios habían venerado a Tonantzin, una diosa prehispánica. La gravedad del asunto es que Zumárraga no fue el único que no habló nada del milagro, sino también clérigos y escritores de la época guardan silencio, no hacen mención alguna a la historia.

Después de los franciscanos seguiría habiendo dentro de la iglesia católica personajes que se opusieran a dar crédito a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En 1895, monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, renunció a su cargo por considerar que el culto guadalupano constituiría un abuso en perjuicio de un pueblo crédulo e ignorante.

Antonio de Mendoza, primer virrey de México (1535-1550), en el envío de su Códice Mendocino a los reyes de España, en 1549 –en plena efervescencia del milagro-, no menciona nada de la guadalupana. Algunos historiadores señalan que sería en 1575 que la corte española pide al virrey en turno datos sobre lo que se hablaba de la Virgen de Guadalupe, a lo que la autoridad manifiesta que un pastorcillo decía haber sido curado por una imagen parecida a la virgen en una ermita, fue por eso que a partir de este momento la empiezan a llamar Virgen de Guadalupe. La narración que ha llegado hasta nuestros días, no tiene nada de parecido con lo citado en este párrafo.

Está documentado que Fray Servando Teresa de Mier (quien trajo a Javier Mina y participó a favor de los insurgentes) la llamó “la leyenda piadosa”. Hasta la fecha, abades encargados de la basílica han negado el milagro. Guillermo Schulenburg (1996) afirmó que no estaba comprobada la existencia de Juan Diego.

Héctor Aguilar compartió que el culto estuvo a punto de desaparecer en el año de 1867, por la falta de limosna y la confiscación del santuario y objetos de oro y plata por parte de los liberales, esto pese a que Benito Juárez permitiera las fiestas. El mismo escritor explica que el Vaticano, el 8 de febrero de 1887, permite coronar la imagen como Reina de México a petición de los arzobispos de México, Guadalajara y Morelia.

Esta corona puesta ante un manto supuestamente divino, nos dice Aguilar Camín, sufrió decoloración. Héctor Aguilar explica que a partir del 12 de octubre de 1895 se lleva a cabo en la Ciudad de México la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina y Madre de México. Luis González de Alba (+) afirmó que el manto de Juan Diego debía haber correspondido a un gigante de tres metros.

Sea real o no, el culto guadalupano une a la mayor parte de los mexicanos, se ha convertido en una fiesta que ha traspasado las fronteras del país, venerada no sólo por sus feligreses sino por papas, por más de un mandatario en México y en el mundo. Se ha convertido en parte de nuestra idiosincrasia y, por lo tanto, de nuestra historia.

