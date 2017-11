Capítulo 5: Ángeles en la calle

Así que estás en el Ejército. Los ojos estaban sobre el volante y sobre el chico de escasos diecisiete años que iba a su lado. Mira qué piernas tienes. Las manos del señor elegante se deslizaron sobre aquellos pantalones de mezclilla que aprisionaban lo que pensó serían dos pilares de carne, dos basamentos de un templo azteca o maya o lo que fuera, pero al fin dos y humanas, dos por uno, dos en un hombrecito que hablaba de mujeres, de parrandas interminables, mientras la mano del señor elegante subía y bajaba ya no sobre el muslo pero sí sobre la cremallera. ¡Uy pero qué bulto! ¿Como que estás poderoso? Pos ai nomás, don. Lo que pasa es que mi camote nomás escupe si le pone lana. Una risa nerviosa del señor que ahora transpiraba ansioso. Usted se ve fino. Hasta parece como chilango o de Guadalajara. Se ve que le va bien. Buen carro, buena ropa, huele a perfume caro, si hasta se ve carita. Y qué ¿a poco eres mayate? No, no vaya a pensar mal, le hablaba de Usted mientras se bajaba el cierre y dejaba que aquel extraño le metiera la mano por el hueco que se abría en la tela del pantalón. No, seguramente éste pertenece al Círculo Cultural Colimense, verdad cuerpo. Pero cómo cuanto costará esta delicia. Pues dígame cuánto está acostumbrado a pagar.

La ciudad comenzaba a quedarse desierta, poco a poco la calzada Galván se ponía más oscura, más silencia, unos caminaban, otros esperaban en las bancas a ambos lados de la calle. Los sabinos y los sauces eran testigos mudos, antiguos, vetustos, tan nocturnos y cómplices, eran el nido de los ángeles que cada noche descienden por la ciudad para ocupar los autos, los mismos que invitan a los hombres a pasear por los caminos sacacosechas de los alrededores, a perderse en la ansiedad de los moteles, a gemir en las calles oscuras. Los que juegan a las escondidas con los policías detrás de la Piedra Lisa. Algunos señores casados tienen alas y sonríen complacientes cuando el olor de las hormonas derramadas aviva las huestes angelicales y entonces el cielo de Colima se nubla, la luz de la luna ilumina los ojos, ablanda la sonrisa, quita el anillo de casado.

Compraron unas cervezas para alegrar el paseo. Déle pa la carretera rumbo a Tepames, a esta hora está bien para que luzca el motor de este carrazo. El señor obedeció, en este momento solo obedecía, pues en cada cambio de velocidad, en cada trago a la cerveza, la verga aprisionada en el puño de la mano se ponía más tensa, más gruesa. Diga pues cuánto da. No vaya a creer que hago esto seguido, pero me agarró con ganas. La oferta le hizo mostrar una hilera de dientes disparejos, nada que no se disimulara con esa musculatura por debajo de la camiseta de algodón. No, don, con eso ni me mancho, mire hay que alimentarse bien, comprar sus ostioncitos para reponerse, Usted sabe, ahí en el batallón es la pura chinga y pues, Usted me sacará el jugo y hasta quedará a gusto, no sea agarrado, ofrezca un poquito más. Quinientos pesos fue el monto suficiente para convencerlo. Eso sí, nada de besos en la boca, soy suyo del cuello pa abajo y nomás yo le doy, no me gusta el volteo.

Los ángeles no tienen sexo porque no tienen cuerpo, nomás se les ven sus caritas. Todos los ángeles se hicieron albañiles o soldados. El ángel oaxaqueño le llenaba el alma, le resoplaba muy cerca, lo acariciaba y le decía mamacita. El ángel llegó vestido en pantalón de mezclilla y una camiseta con la cara del Che Guevara estampada en la espalda.

El ángel no usaba desodorante y le dejó el largo recuerdo de su aroma por toda la madrugada, cuando una cuadra antes de llegar al cuartel le pidió, le imploró que lo volviera a buscar. Por favor angelito háblame, no te arrepentirás, te lo juro. Nomás dime –una súplica, un ruego– ¿cómo te llamas? El angelito antes de emprender el vuelo hasta su nido en el cuartel, le dice rápidamente El Chido, todos me dicen El Chido.

