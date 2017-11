Crecimiento emocional integral: Vacío existencial y maneras de eludirlo

Primera de dos partes

Gran parte de las personas que acuden a consulta lo hacen porque no toleran el vacío existencial que experimentan. La mayor parte de las veces no reconocen ese vacío como tal, sino que esperan encontrar en su propia historia personal algún trauma, maltrato y vivencia difícil como una explicación convincente acerca de lo que sienten. Y por lo tanto esperan que se “les quite” esa sensación en cuanto descubran y solucionen el problema emocional clave. Otras personas han aceptado vivir de un cierto modo, que no les agrada del todo, o que francamente les hace sufrir y los frena a crecer y a disfrutar de su vida, con tal de eludir el vacío existencial.

Un psicoterapeuta que no considere el área espiritual del ser humano podría pasársela años examinando con sus consultantes los mil y un detalles dolorosos, desagradables, o incluso risiblemente molestos por los que hayan pasado estas personas, sin encontrar una “superación” del vacío existencial. Hay quienes son adictos a las drogas, al alcohol, a la comida, a las relaciones sexuales, a las relaciones amorosas, a una persona, al maltrato, al ejercicio, al trabajo, a su enfermedad, a hacerse la víctima, a controlar a otros, al dinero, a los bienes materiales, a las mascotas, etc. Y lo único que están haciendo es “borrarse a sí mismas” para no sentir el vacío existencial. Ponen su objeto de dependencia como el sentido de su existencia y así “se llenan” de éste, pero sufren porque no los satisface o les falla o tiene consecuencias desagradables o un precio muy alto. Además si realmente son honestas estas personas, reconocen que viven deprimidas, anhelantes y que no han logrado más que “anestesiarse” un rato.

Integrar el área espiritual es fundamental para enfrentar este problema. Esta es la opinión de Víktor Frankl, el famoso psiquiatra que tras la experiencia de vivir en un campo de concentración nazi, creó la Logoterapia. Y aunque otros también han integrado lo espiritual en la psicología, como son todos aquellos que han conformado lo que se llama “psicología transpersonal”, es este psiquiatra el que habla específicamente acerca de la búsqueda del sentido de la existencia como una alternativa de solución para este problema del vacío existencial. Él dice, en su libro El hombre en busca de sentido, que la humanidad ha avanzado en su desarrollo a un punto en el que se ha concientizado de su libertad de elegir, y que también ha vivido la crisis de las tradiciones que en generaciones anteriores le decían a las personas qué hacer, qué no hacer, en qué creer y cómo vivir la vida. Se obedecía lo que la tradición de nuestros ancestros decía, de la sabiduría de un pueblo, de sus convicciones morales, existenciales y religiosas. Si somos inevitablemente libres y no nos dicen qué hacer, sobreviene la vivencia de la falta de sentido de la vida.

Muchas personas se conforman y hacen lo que los demás. Sin embargo el vacío existencial permanece. Y se ahonda, pues mientras más se quiere “llenar”, más grande se hace.

Los psicoterapeutas nos enfrentamos a un desafío. Pues ya no se trata de “enfermedades mentales” que pueden “diagnosticarse” de acuerdo a una clasificación de trastornos mentales, emocionales, del estado de ánimo, tal como los psiquiatras las han clasificado. Muchas personas en realidad vienen a la consulta con fuertes dilemas existenciales, con problemas para definir qué quieren, cómo quieren vivir su vida y con decisiones que tomar y que no saben qué decidir. El peligro es que los psicoterapeutas tomen decisiones por ellas o que les impulsen a seguir el modelo de forma de vida que ellas mismas han escogido. Y eso es signo de una psicoterapia inadecuada. La gran dificultad estriba en reconocer que se está tratando de llenar ese vacío aferrándose a ciertos problemas y evitando la búsqueda necesaria de respuestas a cuestiones trascendentales, es decir, que trascienden o están por encima de los problemas de la vida cotidiana, pero que dan sentido y razón a la existencia. Continuaremos profundizando en este tema en el próximo artículo.

*Terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. Orientadora cristiana.

