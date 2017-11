Granma Cultural: De Juana Gallo, drag queens y el calor en noviembre

Por: Carmen Zamora

En Colima pareciera que, con el tiempo, las estaciones han desaparecido. Es eso, o los últimos años están empeñados en permanecer dentro de un verano perenne con sol brillante y una letanía de sofocos hasta avanzadas horas de la noche. Temperaturas de pasados los treinta grados permanecen estáticas aun cuando el otoño ya haya sido anunciado y en otros lugares la gente comience a mudar la ropa ligera por algo más abrigador. Eso no pasa en Colima, o al menos no en tiempos recientes. En fin, en medio de esa batahola de altas temperaturas y a invitación expresa de mi amiga Vimarith Árcega, avezada joven en temas de diversidad sexual desde la discusión académica, acudí al curso taller de Drag queen que ella ofrecería junto con Carolina Maldonado en el Juana Gallo: Un discretísimo antro en la parte norte de Villa de Álvarez que a simple vista pasaría desapercibido, pues se encuentra en la segunda planta de un no menos llamativo edificio que alberga la venta o los servicios diurnos de no sé qué oficina. Si mal no recuerdo, Juana Gallo es un controvertido personaje que ha merecido un sinfín de historias, canciones, y por supuesto, películas. La más conocida es protagonizada por María Félix, allá a principios de los sesenta, cuya fotografía corrió a cargo de don Gabriel Figueroa, mago del lente.

Llegué poco luego de las ocho de la noche. El bar estaba sin comensales (creo que en realidad abren más tarde) y unas cuatro o cinco chicas se daban a la tarea de integrarse por un momento al mundo del Drag Queen. “El drag queen es más que un disfraz. No se trata de rehacer un personaje de la ficción, sino de reconocer todas esas tecnologías de género que dan lugar a las identidades. Existe el drag queen, el drag king y el drag queer”, explica Carolina Maldonado, joven colombiana, quien junto con Vimarith dirigía el taller. Antes de comenzar con la caracterización y de reconocer los elementos con los que se trabaja dentro de un curso exprés como éste, iniciamos una brevísima dinámica de reconocimiento corporal. “Comenzamos con el manejo de cuerpo; queremos que estén relajadas, y conscientes de lo que es nuestra corporalidad”, nos dice Vimarith, mientras trata de organizarnos por parejas. Me toca con una chica de menos de 27 –de quien omito su nombre–, blanca, de voz argentina y notoria alegría; “cuando llegaste al bar me pareció que eras bastante alta”, me dice mientras pasa sus manos por mis cabellos. El acercamiento es parte de la dinámica y estoy con los ojos cerrados; su comentario me hace sonreír porque no alcanzo ni el 1.60. “Es por su energía personal”, agrega Vimarith. Me piden que reconozca la sinuosidad corporal del cuerpo de Carolina; no sé bien cómo hacerlo y termino masajeando sus clavículas, lo cual me recuerda que tengo varios días con dolor de espalda.

Dentro del curso es importante traer a la mente alguna identidad que nos haya marcado. Antes de caracterizarte como drag debes pensar en aquellos gestos, andares y proyecciones corporales con que los hombres o las mujeres de tu vida marcaron tu existencia. Solo puedo pensar en mi madre y en su exquisita feminidad cuando joven: espigada y con la frente alta. Carolina hace una pasarela breve andando como si fuera un sujeto poderoso, mirada fiera, medio jorobado e invasivo. Para esa tarde decidió ser un drag king. La entrevisté y ya tenía puesto un sombrero, vello artificial en la cara y una camisa de manga larga, terminó buen mozo; “me inspiré en tantos hombres de sombrero que vi en la Feria. Me impactó su manera de caminar, de apropiarse de los espacios. Soy Salvador, un macho. Cuando vi a tantos con el sombrero pensé que los regalaban; Salvador es uno de éstos”, dice.

“A mí me llama la atención la incomodidad que se genera entre la gente cuando se juega con la identidad sexual. De ese dolor en el estómago y voltear la mirada hacia el otro lado sucede una consciencia del sujeto; esa pregunta no expresa de qué diablos es esto, ¿hombre o mujer?, ¿qué estoy viendo?”, agrega en entrevista Vimarith.

Carolina Maldonado explica que el término de “drag” viene, en realidad, del teatro. “Hubo un momento en el que el escenario como muchas otras cosas estaba vedado a las mujeres. Así que los mismos hombres se caracterizaban como mujeres; no obstante el drag, ya como lo entendemos desde las tecnologías del género, va más allá de lo teatral y tiene un trasfondo sociológico. Una tecnología de género es esa actitud, ese instrumento y esa pose que nos provee una identidad ante los demás y del trato con el otro. El drag existe desde la ruptura con la identidad y con todas estas apropiaciones. A su vez el drag desde el discurso busca la apropiación del espacio y la discusión de la corporalidad”, agrega Carolina, quien actualmente estudia su doctorado en Francia, sobre Estudios de Género.

El taller terminó poco después de las nueve de la noche. Yo al final me caractericé como una drag queen: una mezcla rara de Frida Kahlo y mi madre. Quitarme el vello artificial me costó más de veinte minutos porque se trata de un finísimo material aperlado que se impregna en la piel pero luego de varios intentos lo logré ya en casa. Me quedé con algunas fotos y la bonita idea de que la energía personal puede darme algunos o varios anhelados centímetros de más. Saludos desde el Granma Cultural.

Comentarios