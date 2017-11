Homilía: Hoy nos dice Cristo quién es

Hoy nos dice Cristo que es: Jesucristo, hijo del hombre, juez universal; rey que pone y no da si no le pidieron, y siguen con sus necesidades y problemas si no le pidieron, si no están con él; que somos los humanos, los responsables de nuestra conducta; nadie podrá decir que no supo estas cosas, porque de diferentes maneras Dios, lo dice a toda persona, del país y tiempo que sea; que cuando se termine el mundo, ya habrá puesto a su derecha a los que vivieron bien y a su izquierda a los que vivieron mal; porque el juicio de cada persona no será al fin del mundo, sino cuando haya muerto. Ya están juzgados los que murieron cinco mil años en la Vieja Era, que llamamos el Viejo Mundo, y antes de la Nueva Era, antes del pueblo judío, antes de su venida como Salvador. O sea: toda persona es juzgada y Cristo, el Salador, juzga y ayuda al que está con Él y se lo pide. No importa la grandeza o pequeñez de la persona, la fama o riqueza.

Cuántas interpretaciones convenencieras damos a lo que Cristo hizo y dijo cuando vino a la tierra como Salvador, Redentor, Mesías. Aceptamos lo que nos conviene, hacemos nuestros gustos, tiramos nuestras responsabilidades. Reprendí a una persona porque andaba muy mal en varios aspectos, pero se creía perfecto porque cada ocho días iba en su carro por una señora, una querida que tenía, para ir a un templo donde se veneraba una imagen famosa; entraban de rodillas y daba buena limosna; la llevaba a su casa y se iba con su familia. Es que, muchas veces, o por eso, se han creado cientos de dioses y religiones; preocupan las conveniencias y se descuida la verdad. Hay un Dios verdadero. Cuidado con los cientos de religiones y sectas que aparecen. Delante de nosotros hay conveniencias, preocupación por fama y dinero.

No porque no hacemos las cosas que nos dice el evangelio, por eso estamos bien o mal. Urge la verdad, lo que es. Aunque la persona sea inteligente, preparada y tenga puesto importante en la sociedad, debe tener mucho cuidado de conocerse y de controlarse. Porque todos estamos rodeados de expresiones y conductas erróneas. Dicen, si tienes la mente demasiado abierta: se te pueden caer los sesos; ojos que no ven, zapatos llenos de caca; di no a las “drogas” y sí a las deudas; no digas “gracias a Dios soy ateo”, y menos “hace días me quise suicidar y por poco casi me mato”; no hay opiniones estúpidas, pero sí estúpidos que las dicen. Dirás que esas son bromas, pero yo te digo para que estés y actúes conforme a la verdad. Muchos saben miles de expresiones, pero no nos quedemos con la broma, busquemos la verdad.

Hoy Cristo dice que cada persona al morir dará cuentas de su conducta mientras vivió. Dirá a las personas que vivieron correctamente: “Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron”.

Los términos, los nombres y las palabras, fueron para que lo entendieran en ese tiempo y lo que eran. Entendamos lo que se nos quiere decir: sé bueno, caritativo, servicial, pon lo más que puedas como ayuda a los que lo necesiten. No nos preocupemos por tantas carencias y necesidades que diariamente tenemos, porque Dios nos dará todo los que necesitemos, nos ayudará, viviremos felices, porque nos dará todo. Lean poemas y escritos que hay de esto, vidas de santos que nos dejan admirados. Adelante: quién eres, qué deseas, qué puedes. Al que está con Dios, nada le falta. Y daremos cuentas de cómo fuimos, qué hicimos en la vida.

