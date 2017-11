Tribuna villalvarense. Agravio al Club de Futbol Villa de Álvarez

Inmerecido e injustificado por el lado que se mire el trato que está recibiendo el Club Deportivo Villa de Álvarez de parte del Ayuntamiento villalvarense; lamentablemente esto suele suceder cuando colocan en puestos directivos a personas ignorantes de la historia del municipio, desconocedores de la importancia y trascendencia de las tradiciones e idiosincrasia que nos identifica a los villalvarenses, pero bueno, ni cómo pedirle peras al olmo si vemos el mismo ejemplo en los zapatos de la alcaldesa, Yulenny Cortés León, que se conduce igual o peor que sus subalternos.

Ahora lo está sufriendo nuestro querido Club, quien por las pelotas del director de Deportes de la comuna, un tal Vladimir Pérez Rodríguez, les ha sido retirado al libre albedrío horarios del campo “Carlos Téllez Pimentel” previamente autorizados por sus jefes. Aclaro para no polemizar, no estamos en contra que lleguen a ocupar puestos gente de fuera, la Villa se ha convertido en una ciudad que en la actualidad es habitada más por ciudadanos de fuera que los que somos criollos, solo les pedimos que antes de tomar decisiones arbitrarias que en este caso perjudica a cientos de niños, jóvenes y adultos, las mediten o se informen de las consecuencias, que dentro de lo bueno, se pueden subsanar, pues no se trata de quién puede más.

La historia es esta para que la conozca el des-funcionario: el campo llamado anteriormente “uno”, desde su creación le ha costado a la propia institución verdi-blanca; recordemos que en la década de los 80 era una cancha llanera, misma que con el esfuerzo de aportaciones privadas y mano de obra de los propios jugadores, se hizo posible el sueño de colocarle pasto, el mantenimiento y las mejoras ni se diga, y se sigue dando, cada que se funde una lámpara, se recurre a gestiones con integrantes y aficionados; las graderías fueron donadas por El Papis José Jorge Carrillo, entonces titular del Incode; recientemente se descompuso la bomba del agua para regar y la podadora, pero gracias a que tocó puertas el siempre hiperactivo Oscar Buras Gaitán Cabrera, presidente del Club en funciones, fueron reparadas, al grado que Pérez Rodríguez mañosamente las utiliza en otros campos. Así pues, valiéndole “madre” al director de marras, envió un discrecional oficio a la directiva “sopera” señalándoles que se les reducían los horarios sin siquiera informarle a sus superiores, esto para cederle espacio a una liga de barrios nocturna, que no tendría nada de malo, al contrario, es positivo que fomente el deporte popular, solo que optó por la fácil, porque ningún otro espacio cuenta con alumbrado adecuado.

Solo le refresco la memoria a Yulenny, que un par de presidentes municipales han quedado marcados por saecula saeculorum como los enemigos del deporte y la cultura: la también fuereña Yolanda Delegado Olivera, quien eliminó la cancha de basquetbol ubicada al interior de la Presidencia; mientras que otro innombrable, literalmente corrió a Manuel Hernández Luna con todo y chivas a su ballet folklórico del mismo lugar, incluso Manuel se tuvo que ir a ensayar en el atrio de la iglesia, con lo cual tuvieron que echar reversa a tan pésima orden.

Según me llegaron rumores de buena fuente, de no devolverles los horarios, se irán a entrenar todas las categorías al jardín principal. Luego entonces, ojalá nuestras flamantes autoridades entiendan, ya no pido valoren la aportación que hace el Club de Futbol de Villa de Álvarez a la sociedad, quien aparte de formar talentosos deportistas, dar campeonatos, juega un papel importante en estos tiempos tan aciagos donde la violencia, inseguridad y drogas le están ganando el partido al deporte y sana diversión. Diálogo y respeto, señora presidenta, nada más, pero tampoco nada menos.

TORO DE ONCE

La designación de la nueva dirigencia del PVEM en la Villa, desde mi punto de vista deja dos lecturas claras y un mensaje contundente para la clase política priísta: primero, la candidatura a la alcaldía tiene nombre y apellido: Héctor Magaña Lara, que no es novedad, pues desde hace unos meses el diputado se ha posicionado como su carta más fuerte con miras a recuperar J. Merced Cabrera # 55; segundo, parece que está amarrada la alianza con los verdes rumbo al primer domingo de julio del próximo año. Sobre la nueva lideresa, es toda una incógnita, desconozco si tiene trabajo político o al menos tablas, su carta de presentación, ser hija de Cuauhtémoc Chávez Ríos, un señorón de la polaca.

