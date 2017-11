Camino Real: La causa de la criminalidad

Hace pocos días una familiar fue objeto de intento de robo en un centro comercial. Me tocó informar a la vigilancia del establecimiento las circunstancias en que había ocurrido y las señas particulares del maleante que huyó al verse sorprendido al intentar apoderarse de una bolsa de mano. El vigilante me escuchó y, a través de un equipo de radio, dio la alerta para tratar de localizar al culpable. Finalmente, al no encontrarlo dentro del establecimiento, coincidimos en que el frustrado ladrón abandonó el inmueble y sería imposible dar con él. Luego, el vigilante me dijo algo sumamente desagradable y muy preocupante, y que en buena medida explica la incesante y cada vez mayor ola de robos que padece la ciudad: -Nos habríamos sacado la misma si llegamos a agarrarlo, pues lo habríamos tenido que soltar. -¿Cómo? ¿Por qué?, le pregunté. Me explicó: -Con la nueva ley (el nuevo sistema de justicia penal, supongo) solamente los podemos agarrar infraganti, con las manos en la masa o en el mismo momento en que están robando; si no es así, los tenemos que soltar aunque alguien nos esté asegurando que es el ladrón. -¡No la chin…!, le dije. -Así es. La misma policía nos dice que los soltemos si no los agarramos en el momento del robo, y usted ya sabrá cuándo los vamos a atrapar robando. Ya ha pasado que agarramos a algunos que son acusados de robar por los clientes y la policía no se los lleva porque no fueron agarrados infraganti.

Con la incredulidad con que debe tomar todo periodista cualquier versión, fui a preguntar a los vigilantes de otro centro comercial y me dijeron lo mismo: es por demás atrapar a alguien acusado de ladrón, pues si no es “con las cosas” (robadas) en la mano, no se lo llevan los policías porque alega inocencia y no pisa la cárcel. -Nomás se burlan de nosotros y hasta nos amenazan, dijo uno de los interrogados.

Esto me llevó a recordar que lo mismo han dicho jefes policíacos nacionales y locales, lo mismo que líderes políticos como Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, y no pocos gobernadores en la Conago. También recordé que pocos días antes del intento de robo a mi familiar, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, habló bien y bonito en entrevista periodística de las bondades del nuevo sistema de justicia penal: es el correcto para agilizar los tiempos y transparentar la aplicación de la justicia, además de que su estructura permitirá proteger los derechos de los inocentes. Es decir, mucha transparencia y muchos derechos humanos, pero nada de efectividad contra los maleantes. Por lo dicho en la entrevista, el presidente del STJE debió ser muy aplaudido y recibido muchas porras de las cofradías de maleantes que asuelan Colima, henchidos de impunidad.

MESÓN

En la conferencia magistral que impartió en la Universidad de Guadalajara sobre el tema de la Agenda 2030, a invitación de la ANUIES, el gobernador Ignacio Peralta dijo, al abordar el punto de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, que es importante establecer la estructura autorizada en las 32 entidades y cinco regiones del país para arrancar con las operaciones de la Agenda… Para financiar estas actividades se requiere incorporar dichos Objetivos en los planes estatales de desarrollo, como ya lo hace Puebla… Para que los objetivos avancen, los gobiernos estatales tendrán que realizar convenios con las universidades a fin de que se involucren en cualquiera de los 17 objetivos de la Agenda, en especial en el seguimiento, implementación, medición y generación de información… Ejemplificó que la Universidad de Colima es elemento fundamental en esta estrategia a nivel estado y se tienen con ella los convenios que permitirán hacer mediciones, generar información y participar en la implementación y evaluación del modelo de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sustentable… YOLANDA VERDUZCO Guzmán, la colimense titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos dependiente de la SEIDO-PGR, participará en la Cuarta Reunión Trilateral Sobre Trata de Personas a celebrarse en Washington, D.C., los días 28 y 29 de noviembre… En la reunión participan representantes de Estados Unidos, Canadá y México, y se llevará a cabo en la sede del Departamento de Estado de la capital norteamericana… ¡Arrieros somos!

