Monterrey golea 4-1 al Atlas

La goleada de 6 goles de los Rayados por dos de Atlas del Apertura 2017 no deja dudas del dominio albiazul sobre los rojinegros.

Si el equipo del Cerro de la Silla hacía un tanto estaba sellando prácticamente la clasificación luego de que en el encuentro de Ida había vencido 2-1 en el Estadio Jalisco.

Los de la Perla de Occidente no tenían otra que salir por la hazaña y lo buscaron al iniciar el juego, pero no, contra la pegada del líder no hay quien los detenga hasta ahora.

El primer golpe lo daría Rogelio Funes Mori, el anotador de dos juegos en el primer capítulo de Liguilla, quien volvería a aparecer con un soberbio golazo de volea con la pierna izquierda.

Y si de buenos goles se habla, Carlos Sánchez no se quería quedar atrás; impactó el balón fuera del área e hizo otra tremenda anotación, el balón fue al ángulo, imparable para Miguel Fraga.

El rival ya no se llamaba Atlas, era pura competencia interna, los jugadores albiazules se divertían y su afición encantada con el futbol dinámico que no bajaba las revoluciones.

Con más orgullo propio que buen futbol, los jaliscienses hicieron su gol a través de un penal bien cobrado por Milton Caraglio.

Antes de acabar la primera mitad, Avilés Hurtado se unió al festín con dos anotaciones. El líder de goleo del Apertura 2017 también quería hacerse presente en la fase final, instancia en donde nunca había logrado marcar.

En la segunda parte, Rayados no bajó la intensidad y pudieron hacer más tantos, pero finalmente el marcador ya no se movería.

Luego de arrollar al Atlas, Monterrey sigue siendo el candidato número 1 al título, y sí, quien quiera quitarle esta etiqueta tendrá que venir al norte y vencerlos en su propio campo.

