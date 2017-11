Premio FIL se solidariza con periodistas

Emmanuel Carrère, narrador y periodista francés que recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, se solidarizó con los periodistas y con México, además dijo admirar a todos los colegas que siguen ejerciendo este oficio en nuestro país, donde es tan peligroso. Y es que México y sus problemáticas siempre se discuten en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene a Madrid como invitada de honor.

Antier, durante la inauguración de esta fiesta de las letras que reúne a más de dos mil editoriales de 47 países, las cuales ofrecerán 620 de sus novedades, y a más de 700 escritores de 41 países que hablan más de 20 lenguas distintas, Carrère señaló: “¿Qué puedo decir?, es algo vano e irrisorio: sólo puedo expresar mi solidaridad y mi admiración con todos los periodistas que siguen ejerciendo este oficio tan difícil y peligroso aquí, además diría que el periodismo es una forma de literatura que presenta los peligros del oficio”.

El autor de Conviene tener un sitio a donde ir, su novela recién aparecida en español bajo la editorial Anagrama, aseguró que él escribe su periodismo en primera persona porque le parece normal hacerlo. “Lo hago no por exhibicionismo o narcisismo, sino por humildad (…). Lo que estoy narrando es lo que he oído, entendido, visto y sentido. Sólo yo lo siento así, no es una verdad revelada y esto me parece una preocupación, pero además un principio de escritura y testimonio’”.

