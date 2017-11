Chicharito espera reaparecer la próxima semana con el West Ham

Javier Chicharito Hernández espera regresar la próxima semana con el West Ham luego de la lesión que sufrió en el muslo izquierdo durante el amistoso que sostuvo con México ante Bélgica el pasado 10 de noviembre.

“Espero que la próxima semana pueda incorporarme al equipo, vamos a ver porque este tipo de lesión (el isquiotibial) necesita de mucho cuidado y a veces lo mejor es no apresurarse para no hacer daño, así que necesitamos tener mucho cuidado, pero afortunadamente me siento muy bien; ya veremos la próxima semana si puedo incorporarme al equipo”, dijo Hernández en una entrevista publicada en las redes sociales de los Hammers.

Debido a la lesión, el delantero jalisciense se ha perdido los dos partidos que lleva dirigidos David Moyes al frente del West Ham, con saldo de una derrota y un empate.

