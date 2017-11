Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

SE PERFILA MEADE. Un hombre con una hoja de servicios intachable en la administración pública, simpatizante del PRI, mas no militante, se perfila para ocupar la postulación de ese instituto político a la Presidencia de la República, con muchas posibilidades de ganar, en función de su integridad, honestidad y eficacia en diversos rubros de la gestión pública, en Banrural, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda –en tiempos de Calderón- y con Peña Nieto ocupó las carteras de Relaciones Exteriores, Sedesol y de nuevo Hacienda, a la que renunció ayer en Los Pinos, para ir a buscar su proyecto, que no es otro que la candidatura presidencial del tricolor. En el mismo evento, donde el presidente “aceptó” la renuncia de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda, tomó la protesta a José Antonio González Anaya como nuevo titular de Hacienda, y como nuevo director de Pemex a Carlos Alberto Treviño Medina.

LAS CREDENCIALES. En su discurso en un Salón de Los Pinos, Peña Nieto ponderó las cualidades de José Antonio Meade, destacando sus formación académica y profesional, vocación de servicio, hombre de bien, su dedicación y entrega. Sin duda, la integridad y honestidad, su figura intachable, le abren las puertas de la candidatura presidencial, a un hombre honesto, en el contexto de una administración pública federal con graves señalamientos de corrupción. Fue el señalamiento de su casa en Malinalco, el que desbarrancó de la candidatura al hombre fuerte del gabinete, Luis Videgaray, quien sin, embargo, logró empujar la postulación de su excompañero de aulas en el Itam, José Antonio Meade. O sea, Videgaray perdiendo gana y deja en el camino a su enconado finalista, el titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien dio la pelea hasta el último momento, y no fue sino hasta la noche del viernes que les comunicó a sus seguidores en Bucareli que él no sería candidato y que se sumaría a la decisión que tome el presidente Peña Nieto, o sea, apoyar a José Antonio Meade. Al virtual candidato presidencial, Meade, no se le conocen señalamientos de corrupción, tiene un perfil discreto, es capaz de irse en autobús o en metro desde su casa hasta a Los Pinos a sus reuniones con el presidente y toda esa imagen de honestidad, al margen de la militancia partidista, al final hicieron la diferencia. Es un hombre que conoce los entretelones del poder, de las finanzas nacionales, estuvo en Banrural, fue el director fundador de la Financiera Rural, en donde llamó como su asesor a don Augusto Gómez Villanueva, un gran agrarista, quien la semana pasada estuvo en Colima. En resumen, una nueva página de la historia de México está por escribirse. El camino no será fácil, será cuesta arriba, el PRI arranca en tercer lugar, pero tiene a su favor las ventajas que da luchar por la Presidencia desde la Presidencia, tener todos los recursos del poder que no son pocos.

PROBLEMAS EN EL IMSS. Fue tomada la delegación estatal del IMSS por parte de los trabajadores afiliados a la Sección XXV del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Demandan la destitución del delegado Sergio Pérez Aguilera y del jefe de Prestaciones Médicas Enrique Higareda Almaraz, por nepotismo, abusos y malos tratos a la base trabajadora. Anteriormente, habían denunciado irregularidades en el nuevo hospital en Villa de Álvarez. Veremos en qué termina este problema y qué decisiones toman en las oficinas centrales.

EL FRENTE CIUDADANO. Se reunieron en un restaurante al norte de la ciudad, las dirigencias estatales del PAN y del Movimiento Ciudadano, Julia Jiménez y Leoncio Morán, para pactar acuerdos y construir desde lo local el Frente Ciudadano por México, dialogando sobre la definición de las candidaturas locales y federales que estarán en juego en el 2018. Vislumbro, que, en una de esas, con lo astuto y sagaz que es, Leoncio Morán se puede alzar como candidato del Frente Ciudadano PAN- PRD y Movimiento Ciudadano- a la Presidencia Municipal de Colima, para habitar la sede de Torres Quintero 85, un despacho que ya alguna vez ocupó. Por el PRI, todavía no hay certeza y se habla de que el abanderado puede ser Nicolás Contreras en alianza del PRI con el Verde, aunque también se menciona la posibilidad de construir la candidatura de Carlos Noriega García, el tesorero estatal, quien tiene el mérito de recuperar la estabilidad financiera y la transparencia en esa estratégica dependencia. Veremos qué sucede al respecto. Lo cierto es que, tanto a nivel federal como a nivel estatal, los actores políticos se empiezan a mover, mueven sus fichas y hacen sus apuestas. Hay que estar atentos.

