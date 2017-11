Exentrenador y gerente de Potros UAEM, intentaron extorsionar a jugador

Francisco Pizarro, delantero chileno y exjugador de los Potros UAEM, denunció el mal trato de los directivos en su etapa con el conjunto de la Liga de Ascenso, en la que el exentrenador del equipo, Omar Ramírez, y el gerente deportivo del club, Moisés Britos, intentaron sacarle dinero para poder jugar.

“Claramente fui pasado a llevar tanto por Moisés Britos, que es gerente deportivo de los Potros, y también de Omar Ramírez, que era el técnico. Al llegar a México yo iba muy ilusionado y se me presenta una ocasión en la cual Moisés Britos me dice que le tengo que dar el 50 % de mi salario por temporada, lo cual encontré muy injusto y fue muy desagradable la situación”, mencionó Pizarro para TV Azteca.

A pesar de que el futbolista alzó la voz frente al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el atacante aseguró que en su momento no hicieron caso a su denuncia, situación por la que se fue desilusionado del futbol mexicano.

“No fue lo que esperaba a nivel personal en el trato de ellos hacia mí y me vine muy desilusionado ya que tanto como Omar Ramírez y Moisés Britos me querían robar mi dinero y no acepté esas condiciones. Le comuniqué todo el problema al rector, él está al tanto de la situación pero en su momento no hizo nada, creo que son personas que no están capacitadas para estar en una institución como es Potros. Tarde o temprano los tipos mafiosos caen por su propio peso”, añadió.

Omar Ramírez fue cesado del equipo al finalizar el Apertura 2017 en la penúltima posición de la tabla general con 13 puntos y el conjunto de la Liga de Ascenso estará al mando de Héctor Hugo Eugui a partir de la próxima campaña.

