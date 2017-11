Hay que decirlo: Colima y el cuidado de imagen

Conforme el globo terráqueo se va haciendo más y más pequeño gracias a las tecnologías de la información; conforme las noticias buenas caminan rápido por las redes y las malas muchísimo más rápido aún; se ha vuelto imprescindible cuidar la imagen corporativa de cualquier empresa a través de la asistencia de un experto.

Esta necesidad no es exclusiva de las grandes entidades ni de los poderosos corporativos, al igual que la emisión de una opinión favorable o negativa con posible gran alcance es también derecho de la población en general. Es por eso que se debe entender que nuestra empresa emite mensajes las 24 horas del día, esté en horario de servicio o no, entre los que están relacionados directamente con ella y los que no, los que trabajan ahí, los que consumen y los que no la conocen. Hoy día, es gracias a la imagen que una empresa crece, se estanca o muere, sin importar el tamaño de la misma o los años que lleve funcionando.

Mientras la comunicación no sea cuidada, ni delimitada por estrictas reglas que concuerden con los valores de la empresa, surgirán problemas, inconvenientes y malentendidos que provocarán pérdidas y daños, a veces irreparables. Realizar cambios y transformaciones, totales o parciales producto de la improvisación y a través de canales deficientes, pueden ser la tumba de cualquier entidad.

Es por ello que en Colima poco a poco se ponen a disposición agencias enfocadas a estos servicios especializados de manejo de imagen, en todas sus áreas, a beneficio de las Pymes que, aunque quizás no quieren entender este problema, deben de confiar en que su marca se debe cuidar.

LA ANSIEDAD

Ayer lunes (27 de noviembre), en su mensaje a medios, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña, asimismo, no hizo ninguna referencia de quién será el que propondrá para sustituir a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México.

Los tiempos en materia política son multiversos, por lo que, por lo menos al momento de escribir esta columna, Meade estaría en buen momento de ser propuesto para el Banco de México y también como precandidato del Revolucionario Institucional.

Después del mensaje a medios, se espera que durante la entrega recepción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Palacio Nacional, Meade haga pública su aspiración presidencial. De ahí se dirigiría a la CTM (Central de Trabajadores de México), después a la CNC (Confederación Nacional Campesina) y a las oficinas de la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), para culminar su recorrido en las instalaciones de PRI, donde sería recibido por Enrique Ochoa Reza, mismo que ha convocado al cuerpo legislativo del partido a una comida que sería catalogada como el cierre de filas. De confirmarse, ya se tendría al candidato tricolor en definitiva.

El Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de cualquier otro partido nacional, es el más disciplinado en lo que a militancia refiere. Es esa disciplina la que le permite en la recta final a cualquier elección compactar el apoyo en unidad y elevar la popularidad de “El Candidato” a cualquier rincón del país. Esa sinergia, sumada a la demografía nacional, permite dar una batalla frontal al candidato eterno, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, conociendo al candidato tricolor ¿cómo repercutirá esto en las boletas locales? ¿Quién será el principal beneficiado en Colima del humo blanco presidencial? ¿Cómo se manifestarán los grupos locales en concordancia con las líneas federales? Será conveniente seguir las noticias de aquí al próximo domingo 3 de diciembre.

Por otro lado, se confirma en las últimas instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el triunfo de Miguel Riquelme para la gubernatura de Coahuila. Este sábado dará a conocer su gabinete, veinticuatro horas después de tomar protesta.

