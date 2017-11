Paco Jémez, fuera de Cruz Azul

El secreto a voces dejó de serlo y se confirmó en realidad. Luego de la eliminación de Cruz Azul a manos de América en los cuartos de final del Apertura 2017, el técnico español Francisco Jémez dejó a la Máquina al no renovar su contrato.

Mediante redes sociales, el club celeste informó que, de común acuerdo, decidieron no renovar la relación profesional para el próximo torneo. “Le deseamos el mejor de los éxitos y expresamos nuestro agradecimiento por colaborar profesionalmente con el club. ¡Gracias Paco!”, expresó la publicación.

En su último día como entrenador cementero, Paco Jémez volvió a llegar temprano a La Noria, antes que la mayoría de sus jugadores, quienes rompieron filas para tomar vacaciones.

Fueron 48 partidos entre Liga y Copa los que dirigió el español a Cruz Azul. En Liga dirigió un total de 36 con 12 ganados, 14 empatados y 10 perdidos con 41 goles a favor y 42 goles en contra, mientras que en Copa estuvo al frente en 12 juegos, con un balance de cinco ganados, cuatro empatados, tres perdidos, con 15 goles a favor y 10 en contra.

Fue el propio técnico ibérico quien dejó entrever después del juego de ida ante las Águilas, que no continuaría con la Máquina al terminar su participación en el torneo: “Laboralmente hubiera firmado con otro equipo y, gracias a Dios, equipos no me faltan”.

