Perspectiva: Valladares quiere una ley particular

Le pidieron la cabeza de Óscar Javier Hernández Rosas y se las dio, para poner a uno de sus cofrades en el cargo, ahora falta que Nacho les conceda una ley especial de Pensiones, cuando debe ser una que abarque a todos.

Dice Valladares que ellos mandarán su propuesta en donde queden incluidos los jubilados y que revisarán qué términos y criterios maneja para los distintos trabajadores, y que el trabajo de un burócrata y un profesor no es lo mismo.

Está claro, lo que quieren es seguir jugando al gato y al ratón con el Gobierno del Estado. Que alguien le explique a Valladares que las leyes son generales, no van dirigidas en lo individual ni a estructuras de poder como es la Sección 39. Las jubilaciones se dan conforme lo establezcan los tabuladores que la misma Ley de Pensiones lo establezca, para un trabajador, ya sea de una dependencia u otra.

Y también alguien le explique a Valladares que el status de un jubilado no es el mismo que tiene un trabajador activo. La Suprema Corte ha establecido que: “es inexacto que la pensión jubilatoria sea el salario que sigue percibiendo el trabajador después de su jubilación, ya que desde el momento en que éste es jubilado, termina la relación de trabajo y solo subsiste en su favor el derecho a percibir la pensión que se haya fijado en los términos del contrato colectivo de trabajo, y es a cargo del patrón, la obligación correlativa de cubrir esas prestaciones, las que no constituyen salario en ninguna de sus formas, pues siendo éste, por definición, la compensación que recibe el trabajador a cambio de sus servicios, no puede existir cuando los mismos han dejado de prestarse como consecuencia de la jubilación”.

Más clarito ni el agua. Entonces, los jubilados no tienen una razón jurídica para estar dentro de la nueva Ley de Pensiones, porque ellos ya no son empleados. Por tanto, impuestas las cúpulas sindicales a las prebendas, quieren que se tomen en cuenta a los jubilados, cuando ya es ilegal, porque ellos ya no son trabajadores.

Pero aún, Valladares desprecia a los burócratas y asegura que no son iguales. Como quien dice, los profesores son más chingones que los que prestan un servicio administrativo. ¿Usted cree eso?

Ojalá Nacho no se deje mangonear y siga firme en la aprobación de la Ley de Pensiones en el proyecto original, pues la Sección 39 quiere seguir como antes. Existen, según me cuentan, jugosas jubilaciones dentro del magisterio, que no corresponden a los sueldos devengados. Sería conveniente investigar.

RETAZO

De varios asuntos, el señor Joel Padilla Peña, quien va a todas, lo mismo con el PRI, con el PRD y hoy va con Morena, pero en lo absurdo de la política: sigue diciendo que es aliado del gobernador quién sabe con qué fines, quiere un nuevo grupo parlamentario junto con otra diputada que se ha distinguido en no hacer ni aportar nada a la sociedad, solo ocupar la silla…Joel Padilla y Martha Meza quieren su tajada, por fortuna, el Congreso paró la solicitud, por no proceder un nuevo grupo…Pero no es tanto encabezar un grupo, lo que quiere Padilla es tener la cancha abierta para que le lleguen recursos, para las escuelas que administra sin darle cuentas a nadie. De ahí que el gobierno federal debe auditar a ese tipo de educación, máximo que es el Partido del Trabajo a quien le dieron esa concesión, con el fin de tenerlo de aliado. Pero ya ven, lo mismo le da estar en la izquierda como en el partido oficial, simplemente no tiene ideología, se va al mejor postor. De ahí, que lo razonable es que no se admita un nuevo grupo parlamentario, porque ya no es procedente… Se comprueba que tanto Padilla como Meza buscan el provecho personal, jamás les interesarán las necesidades de la población… DE OTRO ASUNTO, ya que estoy hablando del Congreso del Estado, el diputado local por el VII distrito en Villa de Álvarez, Javier Ceballos, anda trabajando y visitando las comunidades rurales que corresponden a su distrito allá en la Villa, poniéndose a las órdenes de los habitantes de esas localidades, con el ánimo de atender los asuntos que le sean planteados y gestionar su solución en las distintas dependencias del gobierno federal, estatal, municipal y descentralizadas, pues las peticiones son planteadas por los ciudadanos del medio rural y que van encaminadas a dar respuesta a peticiones que se han hecho a anteriores políticos, que nomás ya no volvieron, pero nuevamente son planteadas y retomadas ahora por el joven político villalvarense Javier Ceballos. Es todo por hoy.

Comentarios