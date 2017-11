Bitácora reporteril: Los retos de Meade

En proceso de ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade enfrentará una dura campaña electoral, particularmente en redes sociales, donde simpatizantes de Morena lo señalarán como el artífice de todas las medidas económicas que lastiman la economía de las familias mexicanas.

Es una situación previsible, pues fue secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que cualquier problema de la economía mexicana se la van a adjudicar a Meade, sin importar si la crítica está fundamentada. Para López Obrador, la virtual candidatura de Meade, en términos de competencia electoral, legitima su discurso del “PRIAN” y la “Mafia del poder”.

Los que están enojados con la economía por lo menos en los últimos 20 años se van a ir con todo contra José Antonio Meade y no van a dejar de despotricar contra el PRI. Sin embargo, no hay que descartar el carisma, la inteligencia y el discurso que pueda desarrollar Meade durante la campaña.

Me queda claro que es una persona preparada académicamente, que sabe armar equipos de trabajo, que tiene metas fijas y busca generar sinergias para obtener resultados. Así me lo ha dicho quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo o trabajar con él. Y ya son varios quienes me lo dicen.

La parte clave será el discurso y las propuestas que desarrolle, sobre todo para convencer a una parte importante del electorado que no está satisfecha con la economía que se ha impulsado en los últimos años, pero que tampoco simpatiza con la demagogia de López Obrador y el populismo de derecha de Ricardo Anaya.

Habrá que ver también cómo se desarrolla la economía, los empleos y si se pueden contrarrestar los niveles de inseguridad (octubre fue el mes más violento del que se tiene registro) en los meses próximos, los cuales serán de ebullición electoral. Ahí se verá si el PRI le juega a favor o en contra. Si el presidente Peña Nieto será un apoyo o un lastre.

DOS PUNTOS

Las reglas del juego político ya están tomadas: 50 por ciento de candidaturas en paridad de género y una cuota del 30 por ciento para jóvenes; es decir, políticos menores de 35 años solamente. Vamos a ver qué tan viables, en términos electorales, le va a funcionar a los partidos lo “políticamente correcto”.

