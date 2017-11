Mañana, la etapa municipal del Voleibol Escolar de Secundarias

Infoecos/Colima

La etapa municipal del voleibol varonil y femenil de Secundarias, se llevará a cabo este jueves desde las 9:00 horas en el auditorio Porfirio Gutiérrez Romero, de la unidad Morelos, y el gimnasio Paralímpico. Los ganadores avanzarán a la fase estatal.

Cinco fueron las escuelas en rama varonil que se inscribieron, y jugarán así en el Paralímpico: a las 9:00 horas Secundaria Estatal 8 vs Aurelia Razón; a las 9:40 horas Colegio Campoverde vs Colegio Anáhuac; a las 10:30 Rafaela Suarez vs el ganador del primer cotejo, y a las 11:20 horas el triunfador de ese duelo se medirá ante el vencedor del juego dos.

En femenil la participación fue mayor con 10 escuadras, quienes jugarán en el auditorio bajo este rol: a las 9:00 horas Colegio Cuauhtémoc vs Cendi; a las 9:40 horas Técnica 23 vs Reyes Heroles TV; a las 10:20 horas Reyes Heroles TM vs Secundaria 8; a las 11:00 horas Enrique Corona Morfín TM vs Secundaria 18; a las 11:40 horas Aurelia Razón vs ganador del juego uno.

En el gimnasio Paralímpico a las 12:00 horas el Colegio Anáhuac se enfrentará al ganador del juego dos, y a las 13:00 horas el ganador del juego cuatro se medirá al triunfador del juego seis. Volviendo al auditorio, a las 12:20 horas ganador del juego tres vs ganador del juego cinco, y a las 14:00 horas ganador del juego siete vs ganador del juego ocho.

Comentarios