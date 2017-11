Sociedad del Conocimiento_ PT-Morena: Perla Vázquez Montes

Propuesta nueva en elecciones, sí; no así como funcionaria o en la administración pública. Es de arranque, de palabra sincera, de hechos concretos, de mucha acción, alegre, juvenil, seria, trabajadora, mujer de ejemplo, auguramos éxito en la historia de estos partidos en Colima.

En la delegación magisterial de Tecomán siempre luchó, nunca dejó solo a nadie. Sabía compartir el pan y el vino. Cuando ocupó puestos no dejó de ser Perla. Cuando su hermano llegó a gobernador, para sus amigos fue dentro de la familia Vázquez Montes quien más aportó en trabajo para que Gustavo alcanzara el triunfo.

El rumor de la postulación de Perla para la Alcaldía de Villa de Álvarez por el PT-Morena surgió desde hace dos meses, en los próximos días se comunicará de manera oficial su candidatura. Tiene tiempo para construir una campaña de éxito, sabe cómo hacerlo, cuenta con elementos y amigos. Tiene posibilidades de triunfo si consigue una propuesta y estrategia que le permita alcanzar la meta, el cual no dudamos que así sea.

Morena cuenta con una guerrera más, es de los partidos que su militancia crece alrededor de mujeres valientes y de propuesta como son: María Elena García, Marisa Mesina, Indira Vizcaíno, Claudia Yáñez y ahora Perla Vázquez. Con la entrada de Vázquez Montes, la lucha en la Villa se dará solo entre el PAN y PT-Morena, el PRI, desde cuando está sepultado en sus oficinas por la avenida Benito Juárez.

FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO (FAD) EN COLIMA

Desde el momento en que Anaya forzó al FAD para imponerse como candidato, éste tronó a nivel nacional, el fin (detener Andrés Manuel) por el cual surge perdió sentido. A nivel nacional se desfigura poco a poco, en Colima puede llegar a ser de membrete, si Leoncio Morán no camina con ellos.

Locho tuvo un encuentro con las dirigencias del PAN y el escenario puede cambiar a nivel municipal, de no unirse Leoncio Morán con el PAN o con el PT-Morena o Nueva Alianza, sus posibilidades son nulas, podría convertirse como el PRD, sin capital, sin actores políticos y con una militancia reducida solo a media estructura de su comité directivo.

Con la división interna dentro del PRI y del PAN con la imposición de candidatos, las posibilidades de Morena crecen, a nivel estatal; se fortalecen Morena, Verde y Nueva Alianza, mas no deben perder de vista las dirigencias de estos partidos que solos no podrán ganar.

PEPE MEADE

El PRI tiene candidato, el domingo 3 de diciembre de este año se registra, los priístas creen que le pueden competir a López Obrador, es probable, el FAD está cada vez más dividido, los jerarcas del PAN-PRD no lo miran. Si el PRI recurre a la estrategia implementada en el Estado de México, virando hacia la derecha para ganar la mayor cantidad de votos de los conservadores que no podrán levantar como son: Zavala, El Bronco y Pedro Ferriz, podrán obtener el triunfo.

Con la entrada de Meade, queda claro que el 2018 no será la elección de los independientes, mas todavía quedan preguntas por contestar: El voto duro del PRI a favor de un candidato que no es suyo ¿será posible? ¿Qué tanto afectará al PRI el pataleo de los que no son del equipo de Peña, ni de Meade? ¿Podrá Meade convencer a un electorado que ha sido traicionado por quienes lo proponen? Nunca ha sido candidato ¿Podrá ganar? Los próximos meses hay que estar atentos a Osorio Chong y Manlio Fabio, sus mensajes serán fundamentales.

Para despedirme. Con la postulación de José Antonio Meade, los bonos del gobernador de Colima crecieron, no descartemos: en el 2018, puede ser invitado a contribuir en la estrategia electoral del PRI para alcanzar el triunfo. Nacho Peralta tiene todo para poder llevar a cabo esa encomienda, su grupo político lo ocupará. Excelente, el Festival Alfonso Michel en 120 aniversario de su nacimiento y 60 años de su conmemoración de su fallecimiento, mas poca difusión. La violencia en el estado, lamentable, mas está focalizada. Los colimenses vivimos bien.

