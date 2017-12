Ataca Martín

Los seis años del Anguianato no fueron tiempo suficiente para que Martín Flores reclamara los más de mil millones de pesos que, dice, le adeudan del gobierno estatal desde tiempos de Moreno Peña, cuando se dejó de aportar al Fondo de Pensiones el 5% de los trabajadores y el 1% del patrón, ¿a qué se debe la exigencia de Martín para poner en contra de la pared al gobierno estatal? Cuando sabe perfectamente que en estos momentos la hacienda pública estatal apenas está reestructurándose, producto del desgobierno pasado en donde el mismo Martín fue pieza política clave de la administración de Mario Anguiano y se repartieron juntos el poder y el dinero. ¿Será que aspira a mantener el mismo poder político que disfrutó en el Anguianato y Nacho Peralta no está dispuesto a compartir el poder con nadie? Puede ser, lo cierto es que de manera retadora quiere enfrentarse al gobierno de Poder a Poder, con la diferencia que, el Gobierno del Estado es un Poder republicano y tiene el apoyo de los colimenses y el gobierno federal, y Martín arriesga en su lucha el bienestar de los trabajadores del gobierno estatal.

En cuanto a los mil millones de pesos de las cuentas alegres de Martín, antes deberá descontar todos los pagos realizados a los pensionados durante el mismo tiempo y puede ser que esta cantidad sea mayor a su reclamo o, ¿acaso quiere le sean entregados al STSGE? Y de esta esta manera, cooperar para lograr un buena Ley de Pensiones estatales y municipales.

Desconoce y amenaza al gobierno estatal cuando exige una ley a modo, de tal suerte que el Congreso estatal esté a su servicio. No hay duda, se quedó malacostumbrado, cuando en el sexenio pasado mangoneó al Congreso aprobando las cuentas públicas estatales y municipales, solapando al anguianato. En la revisión hecha por el OSAFIG en el actual sexenio, se encontraron anomalías hasta por más de 2 mil millones de pesos, bueno fuera que, de recuperarse ese dinero, se dedicara al Fondo de Pensiones para complacer a Martín.

Las pensiones pagadas a los trabajadores del estado de Colima son un asunto de interés público, como son todos los egresos e ingresos del gobierno estatal. Es necesario hacer una Ley de Pensiones en la cual se dé un equilibrio legítimo entre el interés de los trabajadores, las posibilidades reales del gobierno estatal y la sociedad colimense que reclama cada día mayor inversión pública para lograr un mayor desarrollo social. Por lo visto, la actual Ley de Pensiones no tiene ni pies ni cabeza, desde el momento en que las pensiones son pagadas en la nómina ordinaria y no existe una capitalización necesaria para que en lo futuro los pasivos laborales no pongan en riesgo al mismo gobierno.

El Congreso estatal está en su derecho constitucional para legislar conforme al interés social y nunca al interés de un grupo en particular, como lo es el STSGE, por ello, la convocatoria del Congreso del Estado para consensuar las diversas opiniones sobre el tema, es un ejercicio democrático en donde deberá prevalecer el interés general sobre el interés particular de persona o grupo social.

Dice Martín que no habrá borrón y cuenta nueva, ojalá se investigue todo el tiempo en que se incumplió la Ley de Pensiones y también se descubran las complicidades de la dirigencia de los trabajadores con el gobierno, pues, mientras fueron diputados solapaban la falta de cumplimiento de la ley.

Conoceremos después de este enfrentamiento entre el gobierno estatal vs STSGE el ADN de la actual administración, si es un gobierno que cede a presiones o antepone al interés de los colimenses en cumplimiento de todas las políticas públicas.

NOTAS CORTAS

Ante la exigencia del Ejército para legalizar su participación en el combate a la inseguridad, deberá quedar bien claro que la milicia solo beberá intervenir cuando las policías son incapaces de contener el crimen sin olvidar que la seguridad nacional es competencia exclusiva del Ejército, la seguridad interior es competencia de la policías federales y la seguridad pública es responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales y municipales.

