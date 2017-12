Comapat ofrece descuento del 100% en recargos

Infoecos/Tecomán

Gildardo Álvarez Pulido, director de la Comisión Municipal de Agua Potable (Comapat), destacó que esperan que con los aguinaldos y los descuentos que se están ofreciendo en la dependencia, se pueda recuperar parte de la cartera vencida que se tiene.

El funcionario recordó que se aprobó otro periodo de descuento del cien por ciento de los recargos, y que con ello se busca poner orden en las cuentas de la comisión con buenos resultados.

“A la gente le caen bien esos descuentos, y también se tienen más facilidades”.

Afirmó que luego de la gestión con el Congreso del Estado, se logró el cien por ciento de descuento de los recargos en los estados de cuenta, no obstante está condicionado a que se pague la totalidad del adeudo.

“Esta oportunidad será hasta el 31 de diciembre de este año”, anunció.

En ese tenor, hizo la invitación a la ciudadanía para que se acerquen a liquidar, o bien que pregunten por su estado de cuenta, “aquí analizamos, junto con ellos, y vemos si se hace el descuento o el convenio, porque hay gente que no tiene recurso para pagar de manera total, esperamos, con el pago de aguinaldos, se pueda recaudar un poco más”, hizo saber.

Indicó que a los usuarios que puedan acercarse a la dependencia, se les hace un análisis de las posibilidades de pago y se brinda la oportunidad de convenio o la liquidación del adeudo.

“Se revisa la cuenta, además del monto que tienen, vemos las condiciones del adeudo, y si la tarifa es la correcta, una vez que se verifica, también puede haber ajustes”.

A pregunta expresa sobre los supuestos cortes de agua en caso de no pagar el servicio, el funcionario refirió que “no es así; se reduce, pero como no hay mucha presión de agua, no sube, pero está reducida simplemente”.

Explicó que la ciudad recibe el agua directamente de pozos profundos a la red, y ello implica que se tengan que hacer una serie de tanques de regulación.

“Nos ahorran energía en el bombeo y uniforman presiones en algunas zonas, pero no ha sido posible la cobertura del cien por ciento para mejorar esas condiciones”.

Como consecuencia de lo anterior, reveló que en algunos casos la presión es menos de la que debería llegar a las viviendas “y cuando se hace la reducción, no cae agua, pero no hacemos el corte”.

Dijo que esta medida de reducción está contemplada en la ley, “pero cuando tengamos la necesidad o nos vemos obligados a aplicarla. También estamos en la disposición de que el usuario se acerque, escucharlo y solucionar; tenemos la indicación, ante todo, del buen trato hacia el usuario y buscar la manera de resolver su problemática”.

Comentarios