Interés Público

MEADE VS AMLO

A pesar de que aún faltan más de seis meses de precampañas y campañas para la Presidencia de la República, es previsible que el aspecto mediático se centre en las figuras de Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña (de no concretarse el Frente Amplio Democrático y a pesar de una posible atomización del voto). Ya en las redes sociales, se está liberando toda una batalla de memes y señalamientos entre estos dos aspirantes presidenciales.

En las redes sociales, particularmente en Facebook, se van a focalizar las baterías del trabajo informativo y propagandístico en estos dos personajes. Así debe ser porque en este 2018 hay un gran potencial electoral en los jóvenes de México, que suman más de 14 millones, los cuales en su mayoría utilizan esta red social como vehículo de entretenimiento, foro de discusión y hasta medio para informarse del acontecer diario.

Ya se ve, por ejemplo, una guerra de contrastes entre Andrés Manuel y José Antonio Meade. El contraste entre estos actores políticos es tanto positivo como negativo, dependiendo de a quién se quiere beneficiar. En el caso de Meade se pondera su formación profesional y académica, pues Andrés Manuel tardó más de 10 años en conseguir su título de licenciado en la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que Meade es licenciado por esa misma universidad y tiene un doctorado en Yale.

Por su parte, Andrés Manuel utiliza el perfil tecnócrata de Meade para acusarlo de ser el artífice del gasolinazo, así como el principal promotor del recorte presupuestario para programas sociales: como secretario de Hacienda propuso el recorte de 91 mil 380 millones de pesos a los programas sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Meade y AMLO se enfrentarán en un contexto mediático de contrastes, fake news y guerra sucia, tanto en tergiversaciones o en el falseo de datos, lo que marcará en gran parte la efervescencia de la campaña electoral y las batallas campales en redes.

El PRI, más allá del triunfalismo y la retórica en la que se han encapsulado sus militantes, debe entender que José Antonio Meade representa la política económica de los últimos 20 años. Es un funcionario de carrera, pero en un área de la administración pública propicia para el golpeteo mediático y que despierta la animadversión de los ciudadanos, máxime cuando la economía familiar se precariza.

Sin embargo, José Antonio Meade puede crecer en el ánimo de los mexicanos. En las entrevistas con diversos medios de comunicación se le percibe inteligente en sus declaraciones, conciso y con un discurso bien estructurado. Será, con mucho, en candidato de las propuestas más viables y responsables.

El reto para los priístas, en especial quienes participarán en la campaña de Meade, es mostrar la mejor parte del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, como un funcionario comprometido y responsable, que ha sido pieza clave en la restauración financiera del país y como el candidato de las propuestas serias, fundamentadas y que México necesita.

Si José Meade logra consolidarse entre los mexicanos como el candidato más serio y cuya plataforma política y de gobierno es la más viable, entonces logrará posicionarse electoralmente y aumentará sus posibilidades para llegar a la Presidencia de México.

Por otro lado, López Obrador se mantiene arriba en las encuestas. El líder de Morena aprovechará todo el saldo negativo del PRI y en especial de Enrique Peña Nieto para exponer a Meade como el continuismo y “más de lo mismo”. Si el precio de las gasolinas aumenta, si cada vez hay una mayor inflación, si disminuye el poder adquisitivo de los mexicanos –que el salario alcance cada vez para menos– y la inseguridad crece, serán factores que Andrés Manuel aprovechará para atizar el odio y el rechazo contra el PRI y, por ende, su candidato.

Como candidato, López Obrador tiene una vasta experiencia, pues en dos ocasiones ha sido candidato a la Presidencia de la República. Sin embargo, aunque va a la cabeza en las preferencias electorales, el dirigente nacional de Morena también es víctima de su propia personalidad política, causante en muchas ocasiones de sus descalabros que le hacen perder votos.

Tiene, además, un discurso que no ha variado en los últimos 12 años, por lo que para un sector de la población –particularmente los jóvenes– ya no convence eso de que la “mafia del poder” es la culpable de todos los males en México. En sus propuestas –la de becar a todos los estudiantes que no entraron a una universidad y la de pagar poco más de 3 mil pesos a todos los jóvenes sin empleo formal– hay un componente de inverosimilitud, de poco seriedad que le restan mérito; eso y decir que a todos los mexicanos les va dar una renta universal es lo mismo.

Andrés Manuel no ha podido articular un discurso sólido en términos de convencimiento. Una parte importante del electorado quiere propuesta serias, responsables y que den rumbo al país para generar empleos de calidad –el mexicano no quiere que el gobierno le dé una limosna–, bien pagados, con seguridad social; también busca una propuesta viable de seguridad pública que dé certidumbre a la sociedad y disminuya el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

Los próximos meses serán importantes para que estos dos aspirantes presidenciales demuestren quién es la mejor opción para gobernar nuestro país. Serán tiempos claves para el país.

EN PENSIONES, LEY CONSENSUADA

Era previsible y conveniente que la iniciativa de ley que el gobernador Ignacio Peralta mandó al Congreso del Estado para reformar el sistema de pensiones sea analizada por los mismos trabajadores y legisladores. Lo anterior habla de un ejercicio reflexivo en la lógica parlamentaria, propio de una democracia y máxime en el Poder Legislativo.

A partir de la coincidencia, de todas las partes involucradas, de la necesidad de generar un nuevo marco legal en pensiones que le dé viabilidad a las finanzas del estado, se deben construir los consensos. Por un lado, los liderazgos sindicales y los mismos trabajadores deben tener la inteligencia para comprender que el sistema de pensiones no puede seguir operando de la misma forma, pues genera un daño económico por cerca de 700 millones de pesos.

Este recurso no forma parte del fondo de ahorro de los trabajadores para el retiro, como debería funcionar cualquier sistema de pensiones, sino que el recurso proviene de la nómina del Gobierno del Estado. Por eso, ese importante recurso no se puede destinar ni en infraestructura o para generar inversión en rubros como el educativo o el de salud. En ese sentido, debe haber atingencia por parte de los trabajadores y los liderazgos sindicales, tanto de los burócratas como de los maestros en el estado, para cooperar en la consecución de una Ley de Pensiones que le dé viabilidad financiera al gobierno y que le permita generar las condiciones idóneas a los trabajadores pensionados.

Tanto los sindicatos como los trabajadores no pueden asumir posturas irreductibles ni intransigentes, sino que requieren de la sensibilidad e inteligencia que les ayude a construir acuerdos con el Gobierno del Estado. El gobernador Ignacio Peralta ha demostrado en los hechos ser un aliado de los trabajadores, así como un funcionario público responsable en el manejo del dinero de los colimenses.

De ahí su preocupación genuina por solucionar una problemática que debió atenderse hace ya muchos años y que los últimos dos gobiernos, pero en especial el de Mario Anguiano, no movieron ni un ápice de su voluntad política para generar esta ley que ahora se está discutiendo en el Congreso del Estado.

No hay confrontación ni rebeldías, mucho menos un enfrentamiento entre los trabajadores con el gobernador. Las mesas de análisis del Congreso parten de un ejercicio reflexivo, analítico y que busca robustecer la iniciativa de ley que el Ejecutivo estatal promueve para solucionar la problemática de pensiones.

Seguramente, en este proceso de análisis y construcción de acuerdos se ideará una iniciativa de Ley de Pensiones que respete, en esencia, la iniciativa mandada por el gobernador, pues lo importante es implementar los mecanismos que le den viabilidad financiera al Sistema de Pensiones del Gobierno del Estado, protegiendo, a su vez, los derechos de los trabajadores del estado y los municipios.

2018, JÓVENES Y MUJERES

Por las nuevas reglas del juego político que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en la contienda electoral del 2018 los partidos tendrán que postular el 50 por ciento de las candidaturas para mujeres en las presidencias municipales, el Congreso y las planillas en los cabildos, así como el 30 por ciento de candidaturas para jóvenes.

Ante esto, el único dirigente de un partido en el estado que aseguró se cumplirán con estos requisitos fue Rogelio Rueda Sánchez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Entrevistado durante el programa Análisis Político de la Revista Enfoques, Rueda Sánchez recordó que el PRI, a través del gobernador Ignacio Peralta y de los diputados locales de este partido, planteó estas iniciativas que ya son una realidad y que configuran las nuevas reglas del juego político para este 2018.

Más allá de que algunos actores políticos no estén de acuerdo con estas reglas, es una realidad que ya fueron aprobadas, por lo que es inocuo que discutan o se rasguen las vestiduras por estos nuevos criterios en la selección de candidaturas. Como dirigente estatal del PRI, Rueda Sánchez aseguró que hay suficientes cuadros competitivos para ganar, y por supuesto muchos jóvenes, en la elección del próximo año.

Por eso, afirmó el priísta, se tendrá un porcentaje de jóvenes en todas las candidaturas del PRI, situación que no alterará el convenio de coalición con otro partido, pues muchas veces los estatutos del partido se soslayan a favor del convenio de coalición. Al parecer, en esta ocasión no será así. El 2018 será un año electoral inédito por estas nuevas reglas del juego, así como por la incorporación de las candidaturas independientes –en la Presidencia de la República– y por el esquema de la reelección en diputaciones y alcaldías.

Ya no pueden quejar los jóvenes de que no existen los mecanismos que les faciliten los accesos a los cargos de poder. Ahora veremos si realmente hay una participación genuina de jóvenes en los partidos políticos o si, contrario a la percepción, son pocos los cuadros que puedan destacar en una elección.

Por otro lado, es muy diferente que haya jóvenes dispuestos a participar en la próxima contienda electoral y que, además, éstos tengan una rentabilidad electoral o que hagan un buen trabajo si llegan a ganar. No obstante, esto también implicará que llegarán al escenario político nuevas mentalidades e inquietudes de hacer mejor trabajo por la población.

El 2018 puede ser el año clave para los nuevos políticos del país, jóvenes y mujeres que buscan cambiar los esquemas acartonados de hacer política y llevar a México por vías más expeditas de desarrollo económico y prosperidad social. Esperemos que así sea.

AUDITOR HONESTO

Ayer, Carlos Armando Zamora González presentó su renuncia a la titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG). Como auditor, Carlos Zamora realizó un trabajo apegado a derecho, justo y hasta insólito, pues el OSAFIG nunca había presentado una denuncia penal contra un exgobernador.

A través de un comunicado, Zamora González explicó que la renuncia se debe “exclusivamente a motivos personales”. En su oficio de renuncia, entregado el 29 de noviembre, el auditor superior informó que su salida del OSAFIG se hará efectiva a partir del próximo 15 de diciembre.

El auditor superior expresó su gratitud y respeto a los diputados de la anterior y actual legislatura local, “en quienes reconozco la confianza depositada en mi persona para nombrarme y trabajar de manera conjunta, respectivamente, en las tareas de control, revisión y fiscalización gubernamental de los recursos públicos de la entidad”.

Zamora González acreditó en los diversos procesos de evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas presentadas por los Poderes del estado, ayuntamientos y organismos descentralizados y auditorias especiales (como la revisión de la situación relativa a la contratación del empréstito por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima del Ejercicio Fiscal 2015, la revisión excepcional del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente a los años 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, la revisión de la gestión pública del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (Sefidec), de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, entre otras importantes tareas a cargo de la institución) su profesionalismo.

Ahora los legisladores deberán elegir a un nuevo auditor, cuyo perfil de servicio debe ceñirse a la legalidad, pero también debe generar la certeza de que su actuar será apegado conforme a derecho y que no habrá amiguismo ni irregularidades, como anteriormente funcionó el OSAFIG durante el gobierno anguianista, cuando incluso fueron utilizadas con fines proselitistas las unidades vehiculares de este órgano auditor.

Se requiere, sobre todo, un auditor que le dé seguimiento al trabajo que Zamora González realizó, sobre todo en los casos de desvíos de recursos de la administración de Mario Anguiano Moreno, y seguir con un trabajo pulcro y meticuloso para identificar cualquier irregularidad en las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los municipios.

Es fundamental, para la salud de la democracia y la credibilidad de los ciudadanos a las instituciones, que el OSAFIG continúe haciendo un trabajo apegado a la legalidad y que exhiba a todos aquellos funcionarios que ejercieron indebidamente el dinero de los colimenses.

Nota: Por una decisión editorial debido a la coyuntura política y periodística, continuaremos con las encuestas de los distritos locales del distrito 1 al 8 el sábado, y del distrito 9 al 16 el domingo. Querido lector, gracias por su comprensión.

Comentarios