MicroOpinión

No me gusta escribir dos días seguidos del mismo tema pero a veces no queda de otra. Dicho y hecho, la paupérrima remodelación de la Madero fracasó antes de estrenarse. Ya están recolocando los adoquines. El diablo demostró que los adoquines se desmoronan con las manos como se desmorona la reelección de Héctor Insúa. Es el trabajo lo que vale, no cuántos “priístas” y panistas se meten en el cumpleaños.

