Sociedad Líquida: Ingreso Básico Universal

Llegamos a final de año y ya huele a campañas electorales. En este contexto, comenzarán a aparecer propuestas por parte de los candidatos y precandidatos, algunas con cierto sentido y viabilidad, y otras, la mayoría desafortunadamente, con un carácter mayormente demagógico y populista, cuya una finalidad es vender al electorado una utopía a cambio del voto.

En este sentido se suscribe la propuesta de “Ingreso Básico Universal” (IBU), presentada en días pasados por Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y casi seguro candidato presidencial, ya sea por su propio partido o, en caso de sobrevivir, por el Frente Ciudadano por México.

¿En qué consiste dicha propuesta? Básicamente es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos de un país reciben regularmente, por parte del Estado, una suma de dinero sin condiciones, solo por el hecho de ser mexicanos. Entre los argumentos que utiliza Anaya para vender su propuesta, esto mediante un video difundido en sus redes sociales, se encuentran los siguientes: reducir la pobreza, reducir la desigualdad, eliminar la “trampa de la pobreza” creada por los programas de asistencia social, no selección de beneficiarios, eliminar el uso clientelar de los programas sociales, apoya el emprendurismo, convertir a los mexicanos en sujetos de crédito, estimular el mercado interno, reducir el desempleo y valorar a las “amas de casa”.

En su mismo video, Anaya sostiene que la propuesta del IBU es avalada por tres premios Nobel de economía, entre ellos Milton Friedman, siendo esta la primera fundamentación tramposa. Los que conocemos la obra de Friedman, sabemos que lo que este economista propuso en dos de sus obras, Libertad para elegir y Capitalismo y libertad, es el llamado “impuesto negativo”, el cual consiste en establecer un ingreso mínimo, y si este no se llega a ganar, el Estado subsidiaría hasta el 50% de este ingreso, asignación que iría disminuyendo hasta que el ciudadano obtenga el ingreso básico establecido. A partir de ahí, ya se gravarían sus ingresos y pagaría impuesto, de ahí que el subsidio a los que no ganen este monto mínimo recibe el nombre de impuesto negativo. Como se puede apreciar, amable lector, esto difiere en gran medida con la idea de otorgar un ingreso universal a todos los ciudadanos de un país. Si bien, sí existe coincidencia con una de las ideas principales de Friedman, eliminar la burocracia vinculada al asistencialismo para ir quitando los programas sociales que cuestan mucho y no sirven para erradicar la pobreza, Anaya no explica lo que el premio Nobel realmente proponía.

¿Realmente un ingreso básico universal reduce la pobreza? La respuesta es un contundente NO. En primer lugar, desde hace décadas, la pobreza no es considerada una consecuencia única del ingreso, es decir, es multidimensional. El no acceso a salud, educación, vivienda, entre otras dimensiones, es lo que califica a una persona como pobre o no, además del ingreso, claro. Por otro lado, la generación de inflación en la economía por el IBU terminaría anulando dicho ingreso. Dice Anaya que se generaría empleo y se eliminaría la trampa de la pobreza, lo cual es bastante cuestionable. El obtener un ingreso sin crear valor (trabajo), es un incentivo para no trabajar, mismo efecto que se tiene con las personas que son beneficiarias de programas asistencialistas y que no reciben incentivos para tener movilidad social.

Además de los factores descritos en supralíneas, el gran problema de este problema es la aritmética, ya que simplemente no salen las cuentas. El eliminar los programas sociales originaría una redistribución de la riqueza hacia arriba, es decir que tomaría dinero destinado a los pobres para repartirlo entre todos, sin selección. El sostenimiento del programa, dice Anaya, estaría en función de eliminar la corrupción y evitar el robo del servidor público, sustento en modo “López Obrador”. A ello se adicionarían los ingresos extraordinarios a los de la Ley de Ingresos, situación que, por cierto, no es posible, porque estos ingresos están ya etiquetados en la misma ley.

En fin, amable lector, lo invito a que cuestione, indague y analice los “cómo” de cada propuesta, a cualquier nivel, ya que el populismo vende, sea de derecha o izquierda.

POSDATA

En mi columna del día 13 de octubre, donde reflexionaba sobre los sucesores de Carstens para Banxico, escribí lo siguiente “yo descartaría a José Antonio Meade, y no por incapacidad, sino porque lo veo más cercano a ser el candidato del PRI a la Presidencia que dirigiendo a Banxico en los próximos años.(…) Entre los nombres que más se manejan actualmente con otros analistas económicos, está Alejandro Díaz de León y José Antonio González Anaya; éste último, no analizado por Health, es el actual director de Pemex. Sin embargo, otras versiones manejan que el real interés es llegar a la Secretaría de Hacienda si Meade se convierte en presidente. Al tiempo“.

Hoy, virtualmente Meade es el ungido tricolor; Díaz de León es gobernador de Banxico; González Anaya es secretario de Hacienda y, de ganar Meade, seguramente continuará. Hágale caso al análisis técnico y no al visceral de algunos.

