Crearán la primera asociación de mujeres y hombres trans

Regina Zoé Magallón, primera mujer trans, aseguró que las asociaciones LGTB de la entidad han hecho poco o nada por las mujeres y hombres trans, y los políticos “solamente nos utilizan para lucirse en tiempos electorales, por ello, en fecha próxima, conformará la primera asociación de mujeres y hombres trans de Colima (AMHTC)

Dijo que hace falta informar más a la población y a los funcionarios y servidores públicos en general, sobre los derechos de las mujeres y hombres trans. Al respecto recordó una amarga experiencia que le ocurrió en fecha reciente con un agente de Vialidad, en este municipio: “Un tránsito me detuvo porque según él me pasé un alto y no fue así, y en lugar de dirigirse a mí como ‘ella’, me habló como si yo fuera hombre y me acusó de haber falsificado mis documentos, y luego me sacó como tema la religión. Aquello fue muy humillante para mí, pero afortunadamente el agente, como sanción, fue suspendido por varios días y lo enviaron a tomar un curso de Derechos Humanos”, declaró Regina.

Por otra parte, pidió a los diputados locales trabajar para que las mujeres y hombres trans puedan cambiar su identidad de forma legal en este estado.

“Tan solo en Tecomán somos más de cien trans y no es justo que los diputados sigan sin aprobar los mecanismos legales para que las mujeres y los hombres trans podamos cambiar de identidad con un pleno reconocimiento oficial en los registros civiles de los 10 ayuntamientos, ya que actualmente, para emprender tal procedimiento, hay que acudir hasta la CDMX, y eso resulta muy costoso”, reiteró.

