Incorrecto, pero necesario dejar al Ejército en las calles: Mancera

Ante la falta de cuerpos policiacos especializados en el combate al crimen organizado, es necesario, aunque no lo correcto, que las Fuerzas Armadas continúen en las calles para llevar a cabo acciones de seguridad en algunas regiones del país, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

“A México no le conviene militarizarse, México no es un país que deba estar militarizado de ninguna manera, ahora, debido a que no se construyó policía en este país, que no se ha construido policía en este país, es indispensable que estén nuestras Fuerzas Armadas realizando estas tareas, pero no es lo que debiera de ser.

“Lo ideal es que nuestro Ejército estuviera con las tareas que le corresponden, pero, bueno, digamos que esto tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, no puedes sacar al Ejército de las calles de la noche a la mañana, yo no comparto esa idea, yo creo que debe ser gradual y debe ser bien planeado”, aseguró.

El mandatario capitalino consideró positivo el que con la Ley de Seguridad Interior se busque dar certeza jurídica a la actuación de la Marina-Armada de México y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, porque esto, dijo, evitará su uso arbitrario.

“Si México los ha requerido en funciones de policía, los tenemos en este momento en funciones de policía; lo menos que se puede dar es un marco de certeza jurídica en donde la certeza jurídica es para la ciudadanía y es para la Fuerzas Armadas.

“Porque sí, la ciudadanía se pregunta —¿qué está haciendo el Ejército?—, en donde, por ejemplo, hay patrullajes del Ejército —¿por qué está patrullando el Ejército?—, bueno, pues tendrá que haber un documento que diga cuánto tiempo va a patrullar el Ejército, en qué lugares va a patrullar el Ejército y eso le tendrá que dar, necesariamente, seguridad también a la ciudadanía”, agregó.

La disparidad que existe entre las diferentes corporaciones policiacas, indicó, ha ocasionado que la lucha contra la delincuencia no sea óptima, por lo que urgió a la profesionalización de sus elementos, pero, sobre todo, a que se brinde resguardo a las comunidades que no cuentan con éste.

