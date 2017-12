Camino Real: El necio de Macuspana

Por respeto propio -y otro tanto al lector-, pues no quiero parecer majadero, no voy a repetir todas las acepciones que admiten los académicos de la Lengua Española del término “necio”, ni los sinónimos o equivalencias que sobre dicha palabra aceptan todos los diccionarios. Solo diré que, según ambas fuentes, necio es igual a “ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber”, “falto de inteligencia o de razón” y -en el campo de los sinónimos donde se incluyen muchísimos adjetivos-, necio equivale, entre otros, a tonto, estúpido, burro y un larguísimo etcétera.

Viene al caso lo antedicho porque, como le comentamos la vez pasada, Manuel López Obrador, el mandatario absoluto de Morena, está preparando para su campaña un video propagandístico en el que su mujer, Beatriz Gutiérrez Mueller, entona la canción “El Necio”, de la autoría del cubano Silvio Rodríguez, cuyo tema son los inocultables anhelos de este apologista de la revolución cubana y sus protagonistas, y cuya letra, en lo más prendido y loco de la composición, dice: “Yo quiero seguir jugando a lo perdido, Yo quiero ser a la zurda más que diestro, Yo quiero hacer un congreso del unido, Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro”. En esta rima están contenidas todas las fantasías izquierdosas del Peje-Gorgojo, quien, en el adelanto del video que se ha difundido, escucha totalmente embelesado el cantar de su mujer, lo que no ha de ser por la voz de la intérprete, que es muy mala, sino por las motivadoras frases.

Y es tan necio López Obrador que para muestra un botón: acaba de declarar, en gira por el estado de Guerrero que, una vez cumplida la más loca de sus alucinaciones, como es ganar la Presidencia de la República en el cercano 2018, analizaría una amnistía a los capos del narcotráfico para, dizque, lograr la paz en el país.

Por lo dicho, el necio de López está creyendo que los cárteles de la droga arman balaceras y ejecutan a sus rivales a tiros o decapitándolos por desquitarse del Estado o porque el Estado los trata mal. Pobre AMLO, ignora que a los capos del narco les importa un soberano pito que el Estado haya sacado a las fuerzas armadas para intentar detenerlos, y que les vale menos de la mitad de un cuarto de otro pito, que el Estado retire o mantenga a los militares y a todas las policías para dejarles la vía libre. Ellos, como lo sabemos todos menos López Obrador, matan a sus rivales por la disputa territorial en que se comercializa la droga y se practican todos los demás crímenes, como el cobro de piso, el secuestro, el robo y todo lo demás que es tan lucrativo. Y eso no lo van a dejar de hacer por una amnistía que les ofrezca alguien por pura generosa puntada.

Los narcos, que ni piden ni necesitan la amnistía, deben tener la panza adolorida de la risa que les causa la ocurrencia de López Obrador, el necio de Macuspana.

MESÓN

Sin decir aguas, renunció el auditor superior del estado, Armando Zamora González… ¿Será por la denuncia que presentó en su contra Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, porque -dice el acusador-, actuó de manera dolosa en la revisión de las cuentas públicas, involucrándolo en un desfalco?… Ya veremos… Por ahora es puro misterio… OTRA SOPRESA fue la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal, cuya lideresa es Cristina Navarro… Se calcula que se le pondrán las peras a peso a Martín Flores, dirigente del histórico sindicato que tiene el mismo patrón… Pero lamentablemente las trifulcas intersindicales redundarán en perjuicio del usuario de los servicios públicos… ¡Arrieros somos!

