Sociedad del conocimiento: Corrida formal en el Congreso local

El Congreso local en la semana pasada tuvo, en dos turnos matutinos, tres sensacionales corridas formales con toros de la ganadería “Secretaría de Finanzas”, rejoneadores expertos y matadores capacitados, algunos fueron invitados a la Plaza Elemental, otros prefirieron un ruedo menor.

Mejor escenario no pudieron tener los líderes de los trabajadores de la burocracia estatal, no sólo para demostrar competencias en la temática, así como habilidades discursivas, pusieron en evidencia la nueva Ley de Pensiones, así como la falta de conocimiento legal por parte del secretario encargado en su realización.

El primero fue el rejoneador Martín Flores, montando un corcel denominado CM, lidiando cuatro toros: nueva Ley de Pensiones, Leyes Constitucionales, Informe del Auditor y Auditoría. Clavando el rejoneador las mejores estocadas, de un solo golpe con la espada, mató a los toros, vitoreado por el público de gradería, sillas y palcos.

Los jueces de plazas dieron dos orejas y el rabo. El líder salió montado en brazos de sus agremiados, máxime cuando sentenció que si no hay cuentas claras de una auditoría y se regresa el dinero, su sindicato no aceptará ni una enmienda.

La segunda, en un ruedo menor, estuvieron los líderes de la burocracia municipal, lidiaron los toros: Auditoría y Ley de Pensiones; no hicieron galas de buen manejo de capote, pero sí dieron estocadas para matar a los toros de un solo golpe. El juez de plaza dio oreja y rabo. No fueron aplaudidos porque no hubo venta de boletos para la función.

La última corrida formal, un día después, en la Plaza Elemental, donde el rejoneador Heriberto Valladares salió con un brioso caballo del SNTE, enfrentando dos toros: la nueva Ley de Pensiones y propuesta. Con plaza abarrotada, en graderías, sillas y palco, Heri dio a su público lucimiento, pasando frente a los toros de lidia sin capote. Tomando en varias ocasiones de la cabeza a los toros, asestó cada una de las barandillas, mató a los toros con una sola estocada.

Los jueces de plaza dieron orejas y rabo. Salió aclamado, máxime cuando enfatizó: “No pasará y ni un paso atrás”. Uno de los jueces de plazas rompió todo protocolo y se unió al festejo sentenciando que se fueran seguros, ya que la Ley fue un engaño al Gobernador y a ellos como legisladores.

Audelino, Héctor Alam, Heriberto, Teresa, Martín dejaron en claro lo siguiente: la necesidad de hacer cambios. Reconocen que de esta forma será difícil que el Gobierno de la entidad enfrente la problemática, afirmaron que la nueva ley como tal es anticonstitucional, subrayaron que en ningún momento fueron consultados, mucho menos que la hubieran aceptado; que no aceptan por ningún motivo borrón y cuenta nueva.

La verdad, en el Poder Judicial están al pendiente –reconocen que es anticonstitucional el planteamiento-. La nueva ley también les pega a quienes laboran ahí, así como a jueces, magistrados, trabajadores de la Procuraduría, de la Secretaría General, empleados de la Casa de Gobierno, periodistas, columnistas, trabajadores y empleados de confianza de todos los organismos y de los H. Ayuntamientos.

En las mesas de trabajo, un líder habló de un hecho concreto de desviación de dinero, debe ser investigado por la autoridad. El diputado Nicolás Contreras representa un poder, manifestó que quien hizo la propuesta los engañó cuando les fue entregada la ley, máxime al informarles que ya estaba consensuada, planchada, y que eso no se valía.

Finalmente hay que reconocer a Heriberto Valladares, el único en hacer una propuesta, y puntualizó que en México varias entidades federativas ya hicieron lo propio, haciendo leyes amigables; refiriéndose en concreto a la Ley de Pensiones del Gobierno del Estado de Durango.

Para despedirme. Nos congratulamos con el escritor Rogelio Guedea por su participación en la FIL de la ciudad de Guadalajara con su nueva obra. Colimense que pone el nombre de la entidad en alto.

