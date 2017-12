Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTE

DESHOJANDO LA MARGARITA. Nicolás Contreras deshoja la margarita para definir su futuro político, pasando de nuevo por su nombre en la boleta electoral, ya sea para diputado local o la alcaldía de Colima, en una alianza con el PRI, el PVEM y el Panal. Considero que por su trabajo en las bases sociales y en las colonias del municipio, podría ser un buen candidato para la Presidencia Municipal de Colima, con fuertes posibilidades de ganar ante el PAN, sea Riult Rivera, Fernando Antero, Crispín Guerra, Héctor Insúa o bien una opción del Frente Ciudadano, encabezada por Leoncio Morán, a juzgar por las conversaciones que sostiene con la dirigente estatal del PAN, Julia Jiménez. Nicolás Contreras se perfila como una buena opción para el PRI, ya que no hay tiempo para construir otra alternativa competitiva y ante la previsible dispersión de voto entre múltiples opciones, tomando en cuenta que Roberto Chapula será el candidato de Morena para la alcaldía de Colima. Entonces, vamos a una contienda sumamente reñida. Al respecto, en caso de que Nicolás Contreras no sea el abanderado del PRI, se pueden perfilar actores como Carlos Noriega, muy cercano al Gobernador y posible coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Colima, o Federico Rangel, quien tiene su corazón, sus aspiraciones y su fuerza electoral en el municipio. DOS OPCIONES. El destape de un no militante como lo es José Antonio Meade, como candidato presidencial del PRI, fue una jugada sumamente astuta del presidente Peña que ha venido a descomponer la expectativa de que ya sería un mandato fatal e inevitable que López Obrador sea el triunfador de los comicios del 2018. El perfil de Meade, un hombre que no tiene cola que le pisen, que tiene una imagen de integridad, honestidad y eficiencia en el servicio público, y esto le viene a romper el esquema, la estrategia y la táctica que ya traía el tabasqueño para acceder al poder, con el argumento de que “la tercera es la vencida contra la mafia en el poder”, tal como argumenta y reitera Andrés Manuel López Obrador. El destape de Meade le vino a pegar directo en la línea de flotación del barco de Morena, que ya empieza a hacer agua y que corre el riesgo de naufragar en los comicios del 2018, si continua con su retórica plagada de lugares comunes, frases repetidas, pocas ideas y falta de pensamiento estratégico, aunque hay que reconocer que tiene otras cualidades, como que es un auténtico animal político, en el sentido aristotélico del concepto, es demasiado astuto y sagaz, es un gran táctico de la política, quizás el mejor en México, pero en el pasado, a la hora de la verdad, se arruga y le ha faltado la audacia que distingue a los hombres que se hacen del poder y que logran sus objetivos contra viento y marea. Lo vimos en el 2006, cometiendo una serie de tonterías y errores que le costaron la elección y, después, en el 2012, en que parecía que no quería ganar realmente ante Peña Nieto. Entre los méritos que tiene es el olfato político para apelar al hartazgo ciudadano por el desplome en el nivel de vida de la población, la pobreza extendida entre millones de mexicanos como saldo de las reformas estructurales de Peña Nieto, que han ocasionado severas censuras al gobierno. De ahí que la elección será un plebiscito entre la continuidad o el cambio, una elección sólo entre dos: Meade o AMLO, el PRI o Morena, sacando de la jugada al PAN junto con su frente ciudadano. Curiosamente, tanto el PRI como Morena le apuestan a que la elección se polarice entre dos proyectos, sacando de la jugada al PAN y su virtual candidato Ricardo Anaya, quien es desabrido, e insípido para el electorado. No pinta. EL FACTOR DEMOGRÁFICO. Otro factor que viene a afectar al tabasqueño es la edad. En 2018 tendrá 65 años y Meade, 49, más atractivo en términos generacionales para ganar el poder. Aunque si fuera por la edad, el más favorecido es Ricardo Anaya, quien tendrá 39, una edad muy adecuada para un país de jóvenes, sin embargo, tiene una gran pobreza de proyecto y sólo se dedica a denostar al PRI y a Morena y se asume como la tercera opción.

