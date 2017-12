Atlas cedió a Madueña a Cruz Azul

Una baja importante se dio en Atlas, José Madueña fue negociado con Cruz Azul y el jugador está a la espera de que la directiva de la Máquina le hable para que le dé indicaciones para reportarse con su nuevo club.

El jugador dijo sentirse contento por este nuevo reto en su carrera. “Estoy muy contento, es una gran noticia para mí y para mi familia. Cruz Azul es un gran equipo, una gran institución, feliz”, expresó.

La dirigencia de los Zorros ya le notificó a Madueña del trato que hicieron con la escuadra cementera.

“Sí, la gente de Atlas ya habló conmigo, pero con Cruz Azul todavía no tengo contacto. No me tomó de sorpresa, porque desde el año pasado ya se estaba dando el cambio. Ya habían preguntado, no se dio, pero algo que ya se tenía”.

Llegar a Cruz Azul, Madueña lo toma como un gran reto. Ya estuvo en clubes con América, pero no tuvo minutos como él hubiera querido.

“Es mi mayor reto. Es un reto muy grande en mi carrera, porque si bien estuve en América, pero no tuve participación. Creo que llego con más confianza y madurez”.

Comentarios