Capítulo 7: Los mejores amigos

Los hombres en la pista desahogaban el peso del mundo que Dios hizo: naced, creced y reproduciros. Aquí no es igual que en la calle, donde amarte con tu hombre es manchar la banqueta de puras ganas. Aquí no es igual, aquí todo se vale: la vestida de María Victoria, las machorras, las divas, los mayates, los escamados. Todos son ellas y ellas son todos ¿Quieres tomar algo? Digo, para que dejes tu filosofía de jota vanguardista. No, mejor vamos a bailar.

Chalito, pedo eres otro, bailas muy bien. Eras tan patarato. Hace mucho que no te veía. No es lo mismo, no somos los mismos. Te salió panza. Y a ti canas. Los labios se unieron, la música se perdió en sus oídos: ningún ruido en la casa, solo nuestros murmullos ¿Cómo te voy a besar si somos amigos? Está bien, uno pero en el cachete. Todo se oía con el vuelo de pestañas. Ándale pues, en la boca pero no metas la lengua. Desde el televisor lánguida en blanco y negro, la voz de Libertad Lamarque decía en tu boca Arráncame la vida, llenando las cuatro paredes de mi cuarto. Los cuerpos sobre el edredón de Mickey Mouse exploraban renglones limpios, la lengua buscaba cosquillas en los pies. Chalito con la piel ardiendo pasaba su nariz por una curva casi transparente en las nalgas de Cone.

Chalito, con ojos cerrados y toda la calentura mojada, mientras Cone llenaba su boca de gloria. Las manos apretaron la espalda. Los mejores amigos hurgando y Libertad Lamarque empeñada en sembrar lágrimas por el aire. Las imágenes de la tele inundaban a Chalito cuando inclinado, dejó el camino abierto para un Cone maestro.

Vamos a seguir siendo amigos. Sí, también vamos a tener hijos. Te voy a querer siempre como mi mejor amigo, mi amigo, pero cámbiale al 5 porque va a empezar La abeja Maya. Los labios en los primeros besos temblaban y dejaste mi cara llena de baba. Nunca aprendiste a besar y eso que duramos juntos tres años. Y nunca tuvimos hijos. Caminaron tomados de la cintura hasta la barra.

Los dos con una calvicie incipiente y algunas patas de gallo. Cone y su gesto de quién sabe qué va pasar mañana, Chalito con pupilentes violeta, delineados los ojos con suavidad pero brillantes. Vampiresa, reina, la reina del bar, marrullera, pecaminosa, más bonita que ninguna, la funcionaria metida en el despuche de fin de semana. Una reina en busca de un rey. Cone echó los brazos alrededor de su cuello y se metió en el hueco de su boca. Lo besó sin temblar. No te emociones Chalito, somos extraños, qué diría el Gobernador si te viera apergollado de mí. No somos unos niños y estamos aquí para pasarla bien. Cone recorrió el lugar con la vista.

Las palabras se enredaron en la gritería, en el sonsonete del show, las luces, las plumas, el play back de Lupita D’Alessio. Cone ¿Por qué no volvemos a empezar? Conmigo tendrías todo, sin trabajo y con sueldo, serías algo así como mi asistente. Mi casa es muy bonita, te compro carro ¿Aceptas? El vino resbaló frío en su garganta, se recargó en la barra muy pegadito a Chalito, encendió un cigarro y miró a la entrada de la disco.

En la pista, los bailarines hacían pasarela mientras se encueraban. Un vistazo más y retiró los brazos de la cintura de Chalito. Una jota enorme, barrigona, naca, vieja, rodeada de guaruras se dirigió hasta ellos ¿Quién es esa tipa? ¿Entonces, me buscarás en la oficina? No, Chalito. La voz dura. Contigo no juego al barro porque me embarro. Se abrazó al gordo rodeado de guaruras y se sentó en una mesa reservada frente a la pista.

Chalito retocó el cabello, en el espejo de la polvera calificó correctos sus labios húmedos, los ojos color violeta inmensos. Siguió como siempre la más bonita. Linda estrella más regia que nunca dirigió la mejor de sus sonrisas al hombre que bebía en el otro extremo de la barra. De nuevo, Libertad Lamarque en sus oídos arrancaba su vida en blanco y negro.

