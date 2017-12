“¿Qué técnica aconseja para no estar nervioso al estar frente al público?”, pregunta Alonso, un muchacho de –quizá- 20 años, estudiante de Administración Pública. “Siempre lo vas a estar. Entrar a un escenario, hacerte del mismo, siempre te generará una descarga de ansiedad, y de nervios; pero una vez que inicia el discurso o tu libreto esos nervios desaparecen. Tengo más de 40 años haciendo esto y siempre me pongo nervioso”, le contesta el actor, quien lleva encima su estrecho saco de cola negro, a todas luces maltratado; le sobresale un pantalón no menos afortunado: cenizo y pasado de moda. Entre las manos gira un ¿bombín? mientras responde las preguntas intermitentes que el grupo de, más o menos, treinta muchachos le hace. Acaba de terminar de ofrecer Sobre el daño que hace el tabaco, un monólogo de más o menos media hora de duración, original de Anton Chéjov. “Él es el creador del cuento moderno. No puede entenderse la narrativa corta sin toda su producción. Sobre el daño que hace el tabaco, es –como ya lo vieron- la historia de un eminente médico que a su edad avanzada se reconoce totalmente bajo el yugo de su mujer, quien a veces no le da ni de comer y le reprocha todo. El médico es un hombre infeliz ante la ingratitud pero el espectáculo raya entre lo ridículo y la comedia involuntaria”, les explica.

Conozco a Jaime Velasco desde hace varios años: quizá desde la puesta en escena de El Indio Alonso, por ahí de finales de los noventa; sin embargo, no nos hicimos amigos hasta una década después cuando por unos meses fugaces pasábamos las tardes con café y ajedrez en cualquiera de los cafetines de la avenida Constitución (jamás sin la ausencia de Beto Llanes, otro crack en nuestros envidiables desfogues de tiempo libre, y de la necesaria mediadora Lucy de la Peña). Jaime, egresado del INBA y alumno de la maestra Vera Vázquez, ha entregado a contracorriente su vida al teatro. “Tenemos un acuerdo entre teatreros: ya no haremos teatro sin costo. Cobraremos, siempre; porque debe haber una retribución por parte del público y de las instituciones. Cuando vas al cine pagas, ¿no? Pues esto es parecido. El actor o el grupo de teatro también deben pagar transporte, utilería, vestuario; si el público no apoya, entonces no hay teatro. Lo cierto es que se consume poco, pues no hay un entrenamiento por parte del consumir para favorecerlo. Así que pasamos cosas muy duras”, agrega ante el público y toca cada uno de los delicados instrumentos que están sobre la mesa donde un momento antes el pobre doctor ruso sollozaba ante el recuerdo de la implacable esposa.

Sobre el daño que hace el tabaco requiere una escenografía fácil de transportar. Todo cabe en una mochilita: libro de actas viejo, gancho de madera, un objeto interesante de vidrio azul rey que pareciera guarda pócimas y el vestuario añejado que acabo de describir. “Este saco lo confeccionó mi madre. Ella es modista: lo hizo más pequeño de lo normal a propósito porque no debe quedarme bien. Se supone que es un hombre que ha permanecido con el mismo traje por muchos años, pues ya no le ajusta lo suficiente”.

Luego de una breve charla sobre el método Stanislavsky y la Rusia de Chéjov en los albores de la Revolución, metió cada uno de los preciados objetos en la mochila, se la colgó al hombro y salió del Alberto Herrera Carrillo todavía con el pelo encanecido por el maquillaje. Las luces se apagaron… Hasta aquí por esta semana.

