Ragnarök: Dulce y crujiente conspiración

Se acerca el Guadalupe-Reyes y, con él, una temporada de felicidad que nos hace olvidar nuestra dieta. Las estadísticas nos muestran los efectos del nuevo estilo de vida que los mexicanos hemos adoptado: la comida chatarra.

La obesidad es una enfermedad que consiste en la ganancia de peso debido al acumulamiento de grasa corporal, ocasionado por un balance positivo de energía ocurrido al ser mayor la cantidad de calorías ingeridas que el gasto energético; influyen factores genéticos, ambientales y de estilo de vida (SSA).

En el informe Health at a Glance 2017: OECD Indicators, publicado en noviembre, se indica que México tiene la tasa más alta de sobrepeso, seguido por Estados Unidos y Nueva Zelanda. La tasa de obesidad en adultos es de 33 %, mientras que el 35% de los adolescentes de 12 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad. México también tiene la prevalencia más alta de diabetes entre los países de la OECD (15.8 %).

Ante esta epidemia, no se ha hecho suficiente, de hecho hace más de 50 años que las empresas azucareras, entre ellas Coca-Cola y PepsiCo, (New York Times, 2015) se lavan las manos con su leyenda “haz ejercicio”, financiando la Global Energy Balance Network, la comunidad científica encargada de promover la venta de bebidas azucaradas y otros alimentos, prácticamente. Hasta aquí todo suena lógico: azúcar, calorías, grasa, ejercicio; las grandes industrias, preocupadas por sus consumidores, se dan a la tarea de invitarnos a hacer ejercicio para eliminar las calorías que contiene su producto. Ante esta situación que se ha mantenido durante décadas, seguimos viendo los anuncios de Santa Claus y el oso polar tomando coca en estas navidades, quizá como una profecía explícita, irónica y hasta con cierta malicia sobre quiénes son sus felices consumidores. Por supuesto que es menester de cada uno llevar una vida activa físicamente, pero la calidad de estos productos es mejorable; la demanda debe de crear la oferta, no viceversa; estamos consumiendo productos basura porque es lo que queremos; bombardeamos de manera cotidiana nuestras papilas gustativas con tantos colorantes, endulzantes, conservadores, que olvidamos lo bien que sabe un simple vaso con agua.

Las autoridades sanitarias no regularizan la forma en que presentan la información nutrimental, haciendo que el consumidor desista de realizar los cálculos en su dieta. Se podría seguir aumentando la tarifa de impuestos a estos productos o incluso agregar advertencias a la etiqueta, como sucede en los cigarros, pero la gente los seguiría comprando; se trata, pues, de hacer conciencia y educar sobre este dulce padecimiento que cobra más vidas que el narcotráfico (FAO).

Los especialistas en el tema afirman que el TLCAN le salió muy caro al Estado; se les abrió la puerta a estas empresas, cuyos productos (alimentos procesados y ultraprocesados) se caracterizan, además de un precio elevado, gran cantidad calórica y poca calidad, de su asombrosa publicidad. Aribel Contreras, especialista en Comercio Exterior, en entrevista con El Universal (2017), sostuvo que hay una relación directa entre el año en que se introdujo el tratado (1994) y el cambio de dieta en la población; el Estado olvidó implementar una educación alimentaria y nutricional.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que en México y América Latina prevalece el gen SLC16-A11, identificado como factor de riesgo para presentar diabetes tipo 2 y obesidad, debido a su reacción metabólica con la grasa en las células (Nature, 2013), tenemos un ambiente muy adverso; es realmente un reto titánico disminuir esta epidemia entre los intereses de los grandes, el poco liderazgo de instituciones de salud y del Estado, pero sobre todo, del estilo de vida del mexicano, que no puede resistirse a esta dulce y crujiente conspiración.

Así que, en estas fiestas, cuando tú, estimado lector, te encuentres tomando del dulce ajenjo de la felicidad, no olvides decir “salud” por tu propia salud.

