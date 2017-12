Mexicanos conocen a rivales en octavos de Champions League

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champion League, donde quedaron definidas las series de octavos de final.

Los mexicanos no la tendrán nada fácil, pues el Porto de Héctor Herrera, Diego Reyes, Miguel Layún y Jesús Corona se medirán ante el Liverpool, que vuelve a los primeros planos del máximo torneo continental a nivel de clubes; mientras que AS Roma de Héctor Moreno parte como favorito frente al Shakhtar.

En otros choques de infarto, el PSG, que ambiciona el título europeo, se enfrentará al vigente doble campeón de Europa, un Real Madrid que no ha realizado un gran inicio de temporada y se clasificó como segundo de su grupo en Champions, por detrás del Tottenham. Otro plato fuerte es el Barcelona vs Chelsea.

Los juegos de ida de los octavos de final se disputarán el 13-14 y 20-21 de febrero, mientras que la vuelta será el 6-7 y 13-14 de marzo.

Así quedaron los duelos: Juventus vs Tottenham, Basel vs Manchester City, FC Porto vs Liverpool, Sevilla vs Manchester United, Real Madrid vs PSG, Shakhtar vs Roma, Chelsea vs Barcelona y Bayern Munich vs Besiktas.

