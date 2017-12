Sin voluntad política para facilitar candidaturas ciudadanas: Álvarez Icaza

El promotor de las candidaturas independientes en México reclamó la tardanza en emitir la convocatoria y el número de firmas exigidas

Infoecos/Colima

No hay la voluntad política de la clase gobernante ni de las autoridades electorales para dar una correcta apertura a las candidaturas independientes o ciudadanas, afirmó Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa Ahora, quien aseguró que a pesar de las condiciones adversas, en Colima aspiran, por lo menos, a conseguir cinco candidaturas ciudadanas para el Legislativo local y tres a las alcaldías.

“Colima es uno de los lugares con mayor cerrazón. Pareciera que la voluntad política es que no haya competencia por la vía de las candidaturas independientes. Por ejemplo, el porcentaje para conseguir firmas es mucho mayor que en otros estados. En algunos estados piden el uno por ciento o el .5, aquí están pidiendo el 3%”.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Álvarez Icaza expresó que mientras que en la Ciudad de México ya salieron las convocatorias desde hace un tiempo, en Colima salieron este lunes las convocatorias y dan solo 20 días para cumplir con el respaldo ciudadano.

“Empezamos el 11 de diciembre y vamos a terminar el 31 de diciembre. Imagínense: el maratón Lupe-Reyes, las posadas, Navidad y Año Nuevo de por medio. Piden la constitución de una asociación civil para los candidatos; los notarios solo van a trabajar una semana y éstos tienen tantas ganas de ayudar como de que les caiga un rayo”.

Consideró que hay un fenómeno de una burocracia que limita e inhibe la participación ciudadana, además de que también se exige hacer una cuenta bancaria, esto ante la abulia de los bancos por acatar lo pide el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE).

“Nos parece muy claro que hay una voluntad política de dificultar la participación desde afuera de los monopolios. Vemos la necesidad de llamar al instituto electoral a facilitar, simplificar a generar una dinámica más de apertura que de cerrazón.

Álvarez Icaza opinó que es necesario ampliar los tiempos y que la autoridad electoral, tanto federal como local, comprenda que los plazos exigidos están muy por encima y que la mitad de los días ofrecidos son inhábiles.

“Ha habido casos, el mismo INE, ante discusiones de que si funcionaba o no la aplicación, han ampliado los plazos. Yo no veo por qué no el instituto local no pudiera ampliar los plazos a fin de facilitar a quienes quisieran participar. No se trata de no cumplir los requisitos; se trata de cumplirles. Porque parece que estuvieran hechos para que no se puedan cumplir”.

En Colima aspiran a una candidatura independiente o ciudadana en los distritos comprendidos dentro de los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Comala. Buscan figurar en la boleta electoral, por esta vía, Patricia Mendoza Romero, Alicia Ochoa Verduzco, Gerardo Palafox Munguía, Manuel Ignacio Quintero Sánchez y José Miguel Ávalos Silva.

Finalmente, Emilio Álvarez Icaza, quien estuvo acompañado de Guillermo Bueno Sánchez, integrante de movimiento, detalló que a nivel nacional, se tienen ya más de 50 candidaturas ciudadanas, por lo que en Colima se tienen las condiciones, del ánimo del electorado, para conseguir por lo menos en cinco diputaciones y tres alcaldías.

