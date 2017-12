Consolidaremos el trabajo que inició Crispín: Alcaldesa 

La presidenta municipal de Ixtlahuacán rindió su segundo informe de labores

Infoecos/Ixtlahuacán

Ante la presencia del secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, la alcaldesa Blanca Estela Acevedo Gómez dio lectura al segundo informe de labores de la actual administración municipal, donde destacó que en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de las respuestas que como Ayuntamiento “hemos podido ofrecer, ha sido factor importante la excelente relación institucional establecida con las diferentes instancias de gobierno, tanto las federales, a través de sus delegaciones, como con la estatal, mediante sus dependencias, particularmente destacó la voluntad política y el personal interés que por Ixtlahuacán han mostrado tanto el Gobernador del estado, como los delegados federales”.

Con la presencia de funcionarios federales, estatales, municipales, líderes de colonia y de trabajadores sindicalizados, Acevedo Gómez señaló que su compromiso es seguir consolidando el mejor desarrollo para Ixtlahuacán, “aprovechando todas las áreas de oportunidad que se nos presenten y que podamos continuar generando, para que el progreso de nuestro municipio siga siendo armónico y equitativo, y para lograr que, sin excepción ni excusa, todas las localidades de la zona rural y el área urbana resulten beneficiadas con más obras de infraestructura y mejores equipamientos”.

La edil hizo mención especial al trabajo realizado por Crispín Gutiérrez Moreno. “Para lograrlo no nos detendremos, no dejaremos de continuar tocando puertas para seguir consiguiendo recursos que se materialicen en beneficios para nuestra gente que para eso nos puso aquí y que de ninguna manera les vamos a fallar, porque es la ruta trazada por Crispín y que nosotros no dudamos en continuar y acrecentar para seguir edificando el futuro y consolidando el bienestar de los habitantes de nuestro bello municipio.“Esta tarde, amigos y amigas de Ixtlahuacán, con respeto, atención y gratitud, me dirijo a ustedes, consciente del enorme compromiso que tengo sobre mis espaldas, de dar continuidad a la labor que venía realizando Crispín Gutiérrez Moreno, nuestro por siempre presidente municipal, que en paz descanse, y a cuya memoria, con todo respeto y el permiso de ustedes, dedico este informe”.

Se consideró como una mujer de retos, acostumbrada a salir adelante ante los problemas por muy difíciles que éstos sean, “con el apoyo del Gobierno federal y el Gobierno del Estado, y con el indispensable respaldo de los ixtlahuaquenses, de todos ustedes, amigos y amigas, la voy a cumplir”.

Y concluye: “mi compromiso es seguir consolidando el mejor desarrollo para Ixtlahuacán, aprovechando todas las áreas de oportunidad que se nos presenten y que podamos continuar generando, para que el progreso de nuestro municipio siga siendo armónico y equitativo y para lograr que, sin excepción ni excusa, todas las localidades de la zona rural y el área urbana resulten beneficiadas con más obras de infraestructura y mejores equipamientos”, señaló.

