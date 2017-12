¿La inseguridad se resuelve con la fuerza militar?

Nadie discute que la seguridad en México es un enorme problema que se debe resolver, ¿cómo hacerlo?, ¿podrá hacerse a través de una ley (como es el caso de que se está vendiendo la idea de que, con ella, es la mejor manera de combatirla)?, ¿o capacitando a las corporaciones policiacas o metiendo a los militares a que hagan esta tarea? Algunos dirían que sí, y otros que no, lo cierto es que la inseguridad no cesa y eso es lo preocupante. Pocos entienden si es bueno o malo que los militares combatan al crimen organizado y hagan tareas de seguridad pública en lugar de las policías que siempre lo han hecho.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y ahora la tiene el Senado de la República para su aprobación. Se pensó que era fácil que pasara, pero ha tenido una gran oposición por parte de la sociedad, asociaciones civiles nacionales y organismos internacionales, así como de instituciones académicas y de investigación, quienes están dando la batalla para que el Senado no la apruebe.

¿Pero cómo percibe la sociedad esta propuesta de ley? Cualquier persona a la que se le pregunta, lo primero que responde es que lo importante es que se combata la inseguridad y que se combata bien, ya sea a través de las policías o por los militares, no importa quién lo haga, pues lo que interesa es que quienes causen un daño a la sociedad sean llevados ante la justicia y paguen por los daños que causan; pero por otro lado, también debemos ser responsables como estado, y ¿cómo se enfrenta esta responsabilidad?, pues creando mecanismos eficientes de combate a la inseguridad y no por hacer algo a la ligera vayamos a poner en riesgo todavía más la tranquilidad de la sociedad.

Las opiniones de expertos señalan que la utilización del Ejército en las calles causa más problemas que beneficios, porque el Ejército es de combate, su naturaleza es la defensa de la soberanía nacional, en cambio las policías fueron creadas con fines distintos, esto es, se instituyeron para investigar y perseguir los delitos del fuero común o fuero federal y está probado también, que, si éstas son eficaces, no se requiere para nada la intervención en estas tareas de la milicia.

Ante esta disparidad de resultados y de fines, podríamos saber que la causa de la inseguridad es porque las policías no están haciendo su tarea, pero también merecen investigar cuál es la causa, ¿y cuál es? Quizá la falta de capacitación e irresponsabilidad del Estado, para que éstas sean eficientes, pues si a las corporaciones no se les dota de lo que necesitan para la prevención del delito y combate a quienes delinquen, es imposible que tengan un buen resultado. De ahí que para tomar una decisión sobre quién se tiene que encargarse de la seguridad pública, si los policías o los militares, debemos tomar en cuenta dos cosas fundamentales: la primera es, que está demostrado que los militares causan más problemas que beneficios al ocuparse en tareas de seguridad pública, y la segunda, que si no se han atendido las necesidades de los policías, no habrá buenos resultados en seguridad pública. Ante eso, se debe tomar la decisión de no poner a los militares en un lugar para el que no fueron creados y más bien hay que darles a las policías todo lo que necesiten para que a corto, mediano y largo plazo se vuelvan eficaces.

Ésa es la responsabilidad del Estado mexicano; esa tarea le corresponde al presidente de la República, la Cámara de Diputados y Senadores, son ellos los que deben tomar la decisión correcta, ya que de no hacerlo, agravará la seguridad de los mexicanos, no basta crear las leyes e instituciones, lo que hace falta es agarrar el toro por los cuernos y hacer lo correcto, y lo correcto es combatir la inseguridad y devolver a la gente la tranquilidad. Eso es lo que interesa y si para conseguirlo es necesaria la intervención temporal de los militares, hay que hacerlo. Pero si la seguridad pública no les corresponde a ellos, en el momento en que las policías puedan enfrentar este reto, retirarlos de las calles y evitar mayores problemas en la seguridad del país.

El Senado de la República, así como publicita lo que hace, también debe informar a la sociedad porque sí cree conveniente que tiene que aprobar la minuta de Ley de Seguridad Interior, que nos diga porqué nos conviene y que con argumentos diga por qué no tienen razón tantas opiniones de sus detractores, además, que diga cómo y cuándo saldrán los militares de la calle, no se tiene por qué poner más en riesgo la seguridad del pueblo.

